Open Air 2024: Die Hits der Dire Straits im Klosterhof

Originalmusiker der Erfolgsband um Mark Knopfler gehen als "Dire Straits Legacy" auf Tour. Kommendes Jahr spielen sie im Wiblinger Klosterhof. Der Vorverkauf läuft.

"Money for Nothing", "Sultans of Swing" oder "Brothers in Arms": mit Hits wie diesen haben die Dire Straits mehr als 120 Millionen Alben verkauft. Seit Herbst bringen Originalmitglieder und -musiker der Band die größten Hits als Tribute-Show live auf die Bühne. Im Sommer 2024 sind Dire Straits Legacy auch in Wiblingen zu erleben. Der Ticketverkauf für das Konzert am Samstag, 17. August, hat nun begonnen.

Seit 1995 sind die Dire Straits nicht mehr öffentlich aufgetreten und Mark Knopfler widmet sich ausschließlich seiner Solokarriere. Doch jetzt bringen Original-Dire Straits-Mitglied Alan Clark (1980 ersetzte er David Knopfler am Keyboard) und die Dire Straits-Tourmusiker Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings sowie Marco Caviglia die legendäre Musik als Dire Straits Legacy wieder zum Klingen.

Clark coproduzierte das Album "On Every StreetQ und galt unter seinen Kollegen als Musikalischer Direktor der Formation. 2018 wurde er als wichtiges Mitglied der Dire Straits in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Phil Palmer kam 1990 zu den Dire Straits, tourte mit ihnen um die Welt. Mel Collins spielte seit 1982 als Live-Mitglied der Dire Straits und Danny Cummings gehörte von 1990 an zum Live-Ensemble. Sänger und Gitarrist Marco Caviglia leiht dem Dire Straits Legacy-Projekt seine Stimme. Über viele Jahre hinweg perfektionierte er den besonderen Gitarrenstil seines Vorbildes Mark Knopfler und tourte sogar schon mit Knopfler-Sidekick Steve Phillips (The Notting Hillbillies).

Wer hoffe, bei einer der Shows Mark Knopfler zu Gesicht zu bekommen, werde allerdings enttäuscht, macht Clark deutlich. "Doch Marcos gekonnte, hingebungsvolle und aus dem Herzen kommende Performance wird keine Wünsche offenlassen." Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen und online unter www.provinztour.de. (AZ)