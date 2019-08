vor 44 Min.

39-Jähriger bricht in Wohnung ein und stiehlt Uhren

Eine Rolex und eine Breitling waren rund 14.000 Euro wert. Wie lange der Angeklagte ins Gefängnis muss.

Von Fabian Kluge

Zusammen mit einem Komplizen steigt ein 39-Jähriger am helllichten Tag im September 2018 in eine Wohnung in der Münchner Straße ein. Dort entwenden sie zwei Uhren – eine Rolex und eine Breitling. Am Tresor, in dem sich weitere Wertsachen befinden, scheitern die Täter. Wohl auch, weil sie während der Tat überrascht werden. Nun musste sich der Mann vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten.

Über seinen Anwalt Sebastian Schales äußerte er sich zu den Vorwürfen. Er sei weder an der Planung des Einbruchs noch am Verkauf der rund 14.000 Euro teuren Uhren beteiligt gewesen. Stattdessen habe er von seinem Komplizen nach der Tat lediglich 500 Euro erhalten. Derzeit verbüßt der Angeklagte in Hamburg eine 16-monatige Haftstrafe, weil er auch dort zusammen mit einem Komplizen eingebrochen hat.

Einbruch in Neuburg: Angeklagter war wohl Handlanger

Für den Vorsitzenden Richter der Schöffensitzung, Christian Veh, zeichnete sich schnell ein Bild: „Man hat den Eindruck, Sie sind der Handlanger einer Organisation. Sie sind derjenige, der die Drecksarbeit machen muss.“ Zu seinem Mittäter beim Neuburger Einbruch schwieg der Angeklagte.

Während der Verhandlung äußerte sich auch das Opfer. Da der 43-Jährige keine Hausratsversicherung hatte, bleibt er auf dem Schaden wohl sitzen. Immerhin die Schäden an der Wohnung übernehme der Vermieter. Zwar hätten sich er und seine Frau in der Zeit nach dem Einbruch etwas unwohl gefühlt, mittlerweile habe sich das aber wieder gelegt. Wohl auch, weil er mittlerweile eine Alarmanlage installiert hat.

Staatsanwalt Thorsten Schalk hielt in seinem Plädoyer dem Angeklagten zugute, dass er sich geständig zeigte und keine planende Rolle bei dem Einbruch spielte. Allerdings sei durch den Diebstahl der Uhren nicht nur ein hoher materieller, sondern auch ein großer emotionaler Schaden entstanden. Deshalb forderte er für die Tat in Neuburg eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Da diese mit dem Hamburger Urteil verrechnet wird, ergebe sich eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten.Verteidiger Schales versuchte, seinen Mandanten in Schutz zu nehmen: „Manchmal trifft man auf falsche Leute. Er wurde am Ende ja selbst über den Tisch gezogen.“ Außerdem sei die Rückfallgefahr bei ihm sehr gering.

Einbruch in Neuburg: Zwei Jahre und vier Monate Haft

Der Vorsitzende Richter Veh schloss sich bei seinem Urteil jedoch weitestgehend der Staatsanwaltschaft an und verurteilte den 39-Jährigen zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis. Zudem ordnete er einen Wertersatz von 14.000 Euro an, merkte aber gleichzeitig an: „Das ist eine Summe, die auf dem Papier steht. Woher soll der Angeklagte das Geld nehmen?“

Zur Begründung seines Urteils erklärte Veh: „Sie haben die Tat eingeräumt und sind Teil einer organisierten Bande. Allerdings sind Sie nicht der Urheber, sondern lediglich der Handlanger.“ Dennoch sei ein relativ hoher Schaden entstanden. Für den Einbruch in Neuburg veranschlagte Veh daher eine Strafe in Höhe von einem Jahr und acht Monaten. Täter und Verteidiger nahmen das Urteil an. Es ist damit rechtskräftig.

