00:32 Uhr

75 Jahre Kriegsende in Neuburg

Videoansprache statt Gedenkfeier

Am Montag, 27. April, jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Neuburg zum 75. Mal. Die Stadt Neuburg möchte das wichtige Datum des Gedenkens wie auch schon in der Vergangenheit zum Anlass nehmen, eine Gedenkfeier samt offizieller Kranzniederlegung durchzuführen. Die Corona-Situation macht allerdings auch diese Veranstaltung unmöglich.

Wie aus einer städtischen Mitteilung nun hervorgeht, ist es Oberbürgermeister Bernhard Gmehling dennoch wichtig, das historisch bedeutsame Datum nicht verstreichen zu lassen. Er nimmt sich des Themas deshalb bei einer Videoansprache an. Dabei geht Gmehling auf die letzten Kriegstage in Neuburg ein, beschreibt die Einnahme durch die 45. US-Infanterie-Division und macht deutlich, wie wichtig und wertvoll der 27. April 1945 insgesamt als Ende der NS-Schreckensherrschaft war. (nr)

Zu finden ist das Video ab Montag auf der Webseite der Stadt Neuburg unter www.neuburg-donau.de.

