ADFC-Fahrrad-Klimatest: Neuburgs Radsituation schneidet nur "ausreichend" ab

Erstmals wurde das Radfahren in Neuburg beim Fahrrad-Klimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs in Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrsministerium bewertet.

Plus Neuburg wird erstmals beim ADFC-Fahrrad-Klimatest ausgewertet. Die Gesamtnote ist eine gute Vier. Mit dem Ergebnis könnten gezielt Maßnahmen angegangen werden.

Von Manfred Dittenhofer

Mit dem Fahrrad durch Neuburg zu fahren, ist nicht immer eine helle Freude. Zu oft steht zu wenig Verkehrsweg für zu viele Verkehrsteilnehmer zur Verfügung. Und wo immer sich Radlfahrer, Fußgänger und Autofahrer den Raum teilen müssen, entstehen Gefahrensituationen und Konfliktpotenzial. Vor allem, wenn der Raum so eng und verzwickt ist, wie in Neuburg. Wie Fahrradfahrer ihre Heimatstadt beurteilen, wird alle zwei Jahre vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, abgefragt. Bei dem Klimatest 2020 erreichte Neuburg erstmals mit 143 Teilnehmern, dass die eingegangenen Antworten vom ADFC ausgewertet wurden.

Fahrradfahren in Neuburg im ADFC-Test: Note ergibt sich aus 27 Fragen

Denn, um in die Auswertung der Befragung zu kommen, sind mindestens 50 ausgefüllte Fragebögen notwendig. Auch bundesweit zeigt der Teilnahmetrend nach oben. So viel vorneweg: Neuburg schneidet bei den Städten mit 20.000 bis 50.000 Bewohnern sowohl in Bayern als auch bundesweit im Mittelfeld ab und erhielt als Schulnote ein „ausreichend“. Die Durchschnittsnote 3,87 ergibt sich aus der Auswertung von insgesamt 27 Fragen, die sich um Sicherheit, Erreichbarkeiten, um Fahrradwege und um den Umgang mit Radfahrern in der Kommune drehten. Die Fragen wurden einzeln ausgewertet und zusätzlich in fünf Kategorie-Noten zusammengefasst.

Laut ADFC ermöglichen die Testergebnisse eine Standortbestimmung zur Fahrradfreundlichkeit von Kommunen. Identifizierte Stärken und Schwächen können laut der bayerischen Landesvorsitzenden Bernadette Felsch für Maßnahmen und Programme genutzt werden. Für Kommunen hätten sie sich als Orientierungshilfe bewährt.

Als eine solche Orientierungshilfe sieht diesen Klimatest auch Neuburgs zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer, der das Ergebnis gestern frisch auf den Tisch bekommen hat. „Die Noten möchte ich jetzt noch gar nicht kommentieren. Dazu muss ich erst ins Eingemachte gehen. Aber Daten sind immer gut.“ Befragungen würden ernst genommen und Datenerhebungen würden immer wichtige Hinweise geben. Habermeyer fährt selbst viel Rad. „Ich bin da ganz pragmatisch, denn ich muss keinen Parkplatz in der Stadt suchen.“ In der Stadtverwaltung werde intensiv über Verbesserungen für den Fahrradverkehr nachgedacht, so der zweite Bürgermeister. Die Fuß- und Radbrücke über die Donau sei nur ein Beispiel dafür.

Radverkehrsinfrastruktur: Laut Günther Thaller gibt es viel zu tun in Neuburg

Zusammen mit dem Verkehrsreferenten Bernhard Pfahler wird er sich den Klimatest anschauen. Die Mitglieder des Agenda 21-Arbeitskreises Stadtentwicklung freuen sich besonders, dass Neuburg die Hürde für die Auswertung geschafft hat. Einer der Aktiven dort ist Günther Thaller. Der Neuburger ist Mitglied im ADFC und war auch schon im Vorstand des Kreisverbandes Ingolstadt tätig. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist der ADFC noch nicht mit einem Kreisverband vertreten.

Laut Thaller gibt es viel zu tun in Neuburg. Zu sehr würde die Stadtverwaltung sich vom Pkw-Verkehr treiben lassen. Aber die Bemühungen des Arbeitskreises und die Unterstützung durch die Bewegung Friday for Future haben die Auswertung beim Klimatest erst möglich gemacht. Mit Hilfe eines Fragebogens konnten Radfahrer im vergangenen Jahr ihre Meinung über das Fahrradfahren und in ihrem Wohnort zum Ausdruck bringen. Dabei wurden verschiedene Aspekte des Radfahrens auf einer Skala mit sechs Positionen bewertet. Fragen betrafen das Sicherheitsgefühl, den Komfort, die Radverkehrsinfrastruktur und -förderung, aber auch Abstellmöglichkeiten, Mitnahme des Fahrrades im öffentlichen Nahverkehr und Werbung für das Radfahren.

Die ADFC-Noten für Neuburg in den fünf Rubriken:

Fahrrad- /Verkehrsklima: 3,6

Stellenwert Radverkehr: 3,8

Sicherheit beim Radfahren: 4,1

Komfort beim Radfahren: 4,2

Infrastruktur Radnetz: 3,5

Die insgesamt 25 Fragen wurden neben der Einzelbewertung diesen Kategorien zugeordnet. Alle Zahlen und Einzelnoten sind im Netz hier zu finden.

