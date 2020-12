11:15 Uhr

Advent in Neuburg: Wo eine musikalische Andacht zum Innehalten einlud

Plus Besinnliche Momente waren trotz coronabedingter Einschränkungen in der Hofkirche in Neuburg möglich. Eine musikalische Andacht gab es schon eine Woche zuvor. Diese Töne und Melodien erklangen dabei.

Von Johannes Seifert

Die musikalischen Andachten, am Wochenende des dritten Advents mit Birgit Rein (Sopran) und Max Höringer (Orgel – er wirkt seit 40 Jahren als versierter Kirchenmusiker in der Diözese Augsburg) und vergangenen Sonntag in der nach der Sanierung neu eröffneten Hofkirche mit David Tsadaia (Violoncello) und Ludwig Schmidt (Orgel), sind besondere Momente in der Vorweihnachtszeit.

Advent in der Hofkirche: Das unterstrich Pfarrer Kohler in Neuburg

In den Texten zwischen den Musikstücken, vorgetragen von Stadtpfarrer Herbert Kohler und Diakon Marcus Grabisch SAC, wird die Zeit des Advents in froher Erwartung des Weihnachtsfestes offenbar.

Pfarrer Kohler unterstrich wie wertvoll es sei, sich Zeit für den Nächsten zu nehmen. Diakon Marcus Grabisch SAC deutet die Adventszeit als Zeit der Dunkelheit und des Lichtes. „Advent, so der Diakon, sei Spannungszeit, in diesem so schwierigen Jahr vielleicht ganz besonders“.

„Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott, herrlich werdet ihr ihn schauen. Allen Menschen wird zuteil – Gottes Heil“. Dieser vom Diakon ausgewählte Text aus einem der ältesten Adventslieder umschreibt auch die Sehnsucht nach dem göttlichen Kind. Und auch in den so wundervollen Gesängen, etwa auch dem Messias von G. F. Händel (Er weidet seine Herde... ) und aus unterschiedlichen Handschriften, von Birgit Rein überaus stimmig und einfühlsam vorgetragen, gelingt ein Zugehen auf den Kern der Weihnachtsbotschaft in wirklich inniger und erlesener Manier.

David Tsadaia intonierte Werke von Vivaldi und Bach in der Hofkirche

David Tsadaia, ehemaliger Solocellist des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt und künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Ensemble del Arte“ intonierte an diesem Sonntag bei bester Begleitung von Ludwig Schmidt an der Orgel Werke aus der Feder von Vivaldi, Bach und Gluck. Sein so wundervoller Cello-Klang, innig, beseelt und klangschön, erfreute dabei die zahlreichen Kirchenbesucher.

Das Format „musikalische Andachten“ verknüpft Musik und Gebet in einzigartiger Weise. Des wurde ganz besonders deutlich.

Lesen Sie auch:

Themen folgen