Ambacher Ortssprecherin bleibt im Amt

Margit Schmidhofer darf auch weiterhin an allen Gemeinderatssitzungen mit Bürgermeister Günter Gamisch teilnehmen.

Margit Schmidhofer vertritt weiterhin die Interessen des Ehekirchener Ortsteils

Von Doris Bednarz

Die neue Ortssprecherin von Ambach ist gleichzeitig auch die ehemalige Amtsinhaberin. Margit Schmidhofer wurde am Mittwochabend als einzige Kandidatin vorgeschlagen und von 44 der 46 anwesenden Ambacher Stimmberechtigten wieder gewählt.

Um die Wahl durchführen zu können, war die gesetzlich verlangte Ein-Drittel-Quote der 246 Wahlberechtigten des Ehekirchener Gemeindeteils notwendig. 142 Ambacher unterschrieben im Vorfeld den Antrag zur „Einberufung einer Ortsversammlung und Wahl des Ortssprechers“. Der Antrag mit Unterschriften und Wohnsitzangabe der Unterzeichner wurde bei der Gemeinde eingereicht.

In geheimer Wahl und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen fand die Versammlung zur Wahl des Ortssprechers in der Ehekirchener Schulturnhalle mit Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Masken statt. Bürgermeister Günter Gamisch und die Wahlhelfer Alois Helfer und Franziska Stegmeyr sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Als Ortssprecherin darf Margit Schmidhofer ab sofort an allen Gemeinderatssitzungen teilnehmen und Wortbeiträge abgeben, allerdings ohne Stimmrecht. Sie ist Ansprechpartner für ihren Ortsteil und hat ein offenes Ohr für Anliegen, Verbesserungsvorschläge oder Beschwerden der Ambacher.

Bei der Wahl wurden 46 Stimmen abgegeben, davon entfielen 44 auf Margit Schmidhofer (eine Stimmenthaltung und eine ungültige Stimme).

Margit Schmidhofer ist 44 Jahre alt und gebürtige Ehekirchenerin. Seit acht Jahren wohnt sie im Ortsteil Ambach. Sie ist verheiratet, hat eine Tochter und arbeitet als Beamtin in einer Sozialbehörde in Augsburg. Zu ihren Hobbys zählen reisen, lesen sowie Haus und Garten in Schuss halten.