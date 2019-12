vor 22 Min.

An Heiligabend noch schnell einkaufen?

Viele Menschen kaufen an Heiligabend noch ein – die Geschäfte rechnen daher mit großem Andrang. Doch wie lange haben Supermärkte, Banken und der Weihnachtsmarkt geöffnet?

Von Marcel Rother

Endspurt vor den Weihnachtsfeiertagen: In den Geschäften und vor allem in Supermärkten ist an Heiligabend mit einem großen Andrang zu rechnen. Weil nicht nur die Bescherung ansteht, sondern auch noch zwei Feiertage folgen, ist der Bedarf an Lebensmitteln für zweieinhalb Tage zu decken. Und es soll ja noch Menschen geben, die erst an Heiligabend mit dem Kauf von Geschenken beginnen. Gerade sie brauchen heute gute Nerven – und einen Fahrplan. Um 14 Uhr schließen die großen Geschäfte, danach sind noch einige Tankstellen geöffnet.

Die Auswahlmöglichkeit für Geschenke wird von Stunde zu Stunde eingeschränkter. Der Handel ist auf die Last-Minute-Kunden eingestellt. Mit ihnen lässt sich ein gutes Geschäft machen. Erfahrungsgemäß lassen sie viel Geld liegen, weil sie keine Zeit haben, beim Einkauf lange zu überlegen. Die Erfahrung früherer Jahre zeigt, dass Gutscheine sehr gefragt sein werden. Mit dem Weihnachtsgeschäft sind die Geschäftsleute in Neuburg zufrieden. Es sei sehr gut angelaufen und läge teils über dem Vorjahresniveau, bestätigten einige Händler gegenüber unserer Redaktion. Die Kauflust der Kunden sei da und die Weihnachtsmärkte sowie die Aktionen, wie zum Beispiel der Sternderlpass, bringen Kunden in die Innenstadt.

Einkaufen an den Weihnachtsfeiertagen in Neuburg

Für den Handel gehen die Festtage auch nach Weihnachten in die Verlängerung. Bis Jahresende werden Geldgeschenke eingelöst, die an Heiligabend auf dem Gabentisch liegen.

Geschäfte: Es gibt keine einheitliche Regelung. Große Häuser wie der Drogeriemarkt Müller am Schrannenplatz oder einige Geschäfte im Südpark wie der Media Markt schließen um 14 Uhr. Einzelne Geschäfte wie das Modehaus Bullinger machen bereits um 12.30 Uhr zu.

Supermärkte: Sie schließen großteils um 14 Uhr.

Banken: Heiligabend gilt als „Bankfeiertag“. Die Institute haben geschlossen.

Weihnachtsmarkt: In der Wichtelhütte im Hofgarten können Besucher an Heiligabend bis 14 Uhr einen Glühwein trinken. Der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz hat am 23. Dezember seinen Abschlusstag.

