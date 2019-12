vor 2 Min.

Ausbau des Wärmenetzes geht weiter

Plus Trotz Schulden will die Stadt weiter in den Ausbau der Nahwärme investieren. Mit einer Leitung von den Abwärmeerzeugern im Industriegebiet Grünau in die Stadt hinein tun sich neue Möglichkeiten auf.

Von Gloria Geissler

Vor neun Jahren floss die erste Abwärme durch dicke, blaue Rohre. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Vier Areale in Neuburgs Innenstadt werden über Nahwärme versorgt. Aber bisher nur über Wärmeinseln. Südlich der Bahnlinie versorgen zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) die Häuser, Betriebe und Wohnblocks, im nordwestlichen Neuburg ist es das BHKW am Krankenhaus, von dem die Stadtwerke die Nahwärme abnehmen, und das Ostend wird über die Blockheizkraftwerke am Hallenbad und am Klärwerk beheizt. Zu Audi, der Bundeswehrkaserne sowie einigen weiteren Betrieben im Grünauer Industriegebiet fließt Abwärme von Verallia, ehemals Oberland Glas. Was fehlt, ist der Ringschluss.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

„Diese Konstellation war immer als Überbrückungsversorgung gedacht, bis die großen Abwärmequellen aus dem Industriegebiet zur Versorgung der Innenstadt zur Verfügung stehen“, sagte Ernst Reng, Bereichsleiter bei den Stadtwerken. Die gesamte Dimensionierung des Wärmenetzes wurde schon im Hinblick auf diesen Endausbauzustand ausgelegt. Das heißt, die Stadt steht unter Zugzwang – finanzielle Schieflage hin oder her. „Wird jetzt nicht weitergebaut, wäre das bestehende Wärmenetz in weiten Teilen zu groß angelegt und damit nur eingeschränkt wirtschaftlich“, so Reng. Außerdem stoßen die Energiezentralen durch den umfassenden Netzausbau und die Versorgung zahlreicher Kunden inzwischen an ihre Leistungsgrenzen. Die Stadtwerke Neuburg nutzen Abwärme von Verallia und Rockwool Um die Abwärme Verallia und Rockwool in das Stadtgebiet zu bringen, ist eine Hauptleitung mit einer Länge von rund 3,7 Kilometern bis auf Höhe der Kläranlage notwendig. Und eine einen Kilometer lange Leitung zwischen den beiden Abwärmequellen muss gebaut werden, um die Redundanz bei einer Betriebsunterbrechung der Industrie sicherzustellen durch den Einsatz der Spitzenlastkessel am Kraftwerk. Mit der Umsetzung aller Bauabschnitte sei es möglich, die gesamte Stadt zumindest im Sommer weitestgehend mit CO2 neutraler Abwärme aus der Industrie zu versorgen, warb Reng für grünes Licht zum Ausbau bei den Mitgliedern des Werkausschusses. „Der Leitungsbau ist Grundvoraussetzung für einen weiteren Wärmeausbau, den Anschluss neuer Kunden und damit der Reduzierung der CO2-Emissionen.“ Schon jetzt zeigten sich die Auswirkungen des Verbots von Ölheizungen in Form von vielen Kundenanfragen. Reng: „Unser Wärmeprodukt ist sehr begehrt und wird in Zukunft noch attraktiver.“ Und Werkleiter Richard Kuttenreich ergänzt: „Die Kunden rennen uns die Bude ein.“ Mit dem Bau wollen die Stadtwerke Neuburg 2021 beginnen Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist überzeugt, dass der Leitungsausbau der „richtige Weg“ ist. Das sahen auch die Werkausschussmitglieder so. Rund vier Millionen Euro müssen für den Leitungsbau einkalkuliert werden. Weitere Finanzmittel müssen also aufgebracht werden. Im Finanzplan für das kommende Jahr spielen sie jedoch noch keine Rolle. Mit dem Bau soll 2021 begonnen werden und er wird voraussichtlich in vier Bauabschnitten erfolgen. „Im kommenden Jahr werden wir das Netz weiter verdichten und Hausanschlüsse legen“, erklärte Florian Frank, Bereichsleiter Rechnungswesen. Der Bereich Wärme trägt sich inzwischen selbst. Die Investitionen für das Jahr 2020 sind auf drei Millionen Euro gedeckelt. Das Leitungsnetz besteht bisher schon aus 30 Kilometern länge, rund 400 Gebäude sind angeschlossen und der Wärmeabsatz liegt bei über 62.000 Megawattstunden.

Themen folgen