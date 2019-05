31.05.2019

Autofahrer attackiert Anwohner mit Pfefferspray

Ein 48-jähriger Autofahrer fährt zu schnell und wird von einem Anwohner zur Rede gestellt. Daraufhin zückt er sein Pfefferspray und attackiert den Anwohner.

Ein 48-jähriger Neuburger ist am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, um kurz nach 13 Uhr mit seinem Auto den verkehrsberuhigten Bereich an der Buchdruckerwiesen entlang gefahren. Wie die Polizei mitteilt, tat er dies offenbar zu schnell, was einen 44-jährigen Anwohner dazu veranlasste, den Autofahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Hierbei kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der Autofahrer den Anwohner mit Pfefferspray besprühte.

Pfefferspray-Angriff in Neuburg: Opfer konnte sich wegdrehen

Der Anwohner konnte sich wegdrehen und wurde durch das Spray nicht im Gesicht getroffen. Als der Autofahrer später durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift zu den Geschehnissen befragt wurde, stellten diese fest, dass er das Gespräch – ohne Wissen der Beamten – mit seinem Smartphone aufzeichnete. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ermittelt. (nr)

Themen Folgen