Bauarbeiten an der Münchener Straße in Neuburg dauern länger

Das Wetter hat die Bauarbeiten an der Münchener Straße in Neuburg verzögert.

In der Münchener Straße in Neuburg werden neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Bis Freitag ist die Straße wegen der Baustelle nur einspurig. Wo bald noch gebaut wird.

Von Andreas Dengler

Eine Woche müssen die Autofahrer noch durchhalten, dann ist die Umleitung in der Münchener Straße in Neuburg wieder aufgehoben. Im Moment staut es sich dort noch stadtauswärts zwischen der Ampelkreuzung Längenmühlweg und der Einmündung Kollachenweg. Grund dafür sind anhaltende Bauarbeiten.

Auf dem knapp 300 Meter langen Abschnitt werden neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Die Autofahrer, die von der Stadtmitte in Richtung B16-Kreisel unterwegs sind, werden über die Franz-Boecker-Straße, die St.-Andreas-Straße und den Schleifmühlweg umgeleitet. Stadteinwärts ist die Straße trotz der Baustelle befahrbar. Das schlechte Wetter in den vergangenen Wochen war die Ursache für die Verzögerung, sagt der Pressesprecher der Stadt Neuburg, Bernhard Mahler. Bereits Mitte Oktober sollten die Tiefbauarbeiten fertig sein. Laut Mahler sind die beiden Fahrbahnen aber erst ab kommenden Freitag, 13. November, wieder frei.

Neuburg: In der Münchener Straße wird der Fuß- und Radweg erneuert

In den nächsten Wochen sind noch weitere Maßnahmen geplant: Der Fuß- und Radweg wird ab dem Autohaus an der Ampelkreuzung Längenmühlweg bis zum Ortsende erneuert. Für die Arbeiten an dem Gehweg ist jedoch keine Straßensperrung notwendig und alle Verkehrsteilnehmer können ungehindert die Baustelle passieren, betont Mahler.

Eine weitere Umgestaltung ist direkt gegenüber auf Höhe der Waschanlage und des Fahrradgeschäfts geplant. Dort werden eine alte Busbucht aufgelöst und der Fuß- und Radweg verbreitert. Die ehemalige Busbucht habe vor allem Radfahrer beeinträchtigt, sagt Pressesprecher Mahler. Mit der Umgestaltung werde ein Stück mehr für die Sicherheit der Radfahrer im Stadtgebiet getan.

