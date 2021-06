Bayern

vor 55 Min.

Tausende Kaninchen richten großen Schaden in Ingolstadt an

Auf den ersten Blick sehen sie harmlos aus, doch wilde Kaninchen haben in Ingolstadt Schäden in fünfstelliger Höhe angerichtet.

Plus In Ingolstadt gibt es zu viele wilde Kaninchen. Sie buddeln, nagen, zerstören und sorgen für Gefahren. Die Stadt stößt beim Kampf dagegen an ihre Grenzen.

Von Luzia Grasser

Die Gartler haben sich verbarrikadiert. Haben Draht gekauft, ihre Sträucher, ihre Tulpen, ihre Tomatenpflanzen, ihre Gemüsebeete umzäunt, den Draht eingegraben tief in die Erde, teils eineinhalb Meter ragt er in die Höhe. „Wie Fort Knox“, sagt Karin Nuber. Sie hat bereits seit 18 Jahren einen von 135 Schrebergärten in einer Ingolstädter Kleingartenanlage und ihr geht es wie allen anderen Gartenbesitzern dort auch: Bevor die Blumen in ihrem Garten auch nur zu blühen beginnen konnten, waren viele von ihnen schon abgefressen. Von unzähligen Kaninchen.

Themen folgen