Beim Fidelitas-Zirkus tanzt sogar der Gemeinderat

Plus Die Rennertshofener Faschingsgesellschaft feuert bei ihrer Prunksitzung ein über vierstündiges Programm ab. Pfarrer Guggemos wechselt dafür in die Modebranche.

Es ist schon erstaunlich, was sich die Narren immer wieder einfallen lassen. Auch heuer zogen sie bei der 25. Prunksitzung der Ranzhofer Fidelitas abermals alle Register. Und weil nichts so ansteckend ist wie gute Laune, hatte das Publikum viel zu lachen - unter anderem über Pfarrer Georg Guggemos' Auftritt als Rudolph Mooshammer, über die Usselpenner Michi und Resi sowie über den Watschntanz des Gemeinderats.

Sitzungspräsident Thomas Hager und Fidelitas-Präsidentin Tanja Gebert konnten sich über zahlreiche Besucher freuen, darunter fast der komplette Gemeinderat. Karolina Heimhilger von der Faschingsprüfungskommission und ihr Prüfling Klaus Hager verschonten kaum einen von der politischen Prominenz. Auch Landrat Peter von der Grün und Bürgermeister Georg Hirschbeck bekamen ihr Fett ab. Der eine, weil er gerne auch seine Schwiegereltern zu Veranstaltungen mitnimmt, der andere, weil er „undercover“ im Auto seiner Frau oder seiner Kinder unterwegs ist. Beide erhielten zum Ausgleich den Prunksitzungsorden, der aber zuerst an Raphael Mertl ging, weil der ihn schon seit Jahren entwirft und anfertigt. Eine ganz besondere Ehre wurde Michael Doege und Michael Marx vom ORF zuteil, die für ihren Einsatz bei der Vorbereitung des Faschingsumzugs mit dem FEN-Orden ausgezeichnet wurden.

Resi verleiht dem Landrat den Pennerorden 2020 und verrät damit das Ziel des Peter von der Grün, König von Bayern zu werden. Bild: Michael Geyer

Die Prunksitzung beginnt mit einem Auftritt der Fidelitas

Natürlich fehlten die Auftritte der Tanzgruppen und Prinzenpaare nicht: Die heimische Fidelitas zeigte fast ihre komplette, viel bejubelte Show und legte mit dem Gardetanz sechs ehemaliger Prinzessinnen und weiterer Gardemädels noch einen drauf. „Die haben’s nicht verlernt“, waren die Zuschauer begeistert und forderten ihre Zugabe.

Dass es für einen gelungenen Beitrag oft wenig Aufwand braucht, legte der Modezirkus Rennertshofen an den Tag, der in Irmgard Pahls Kostümfundus allerlei Sehenswertes entdeckt hatte. Kreationen mit Mon-Chéries, Obstschale, Weinflasche, Federboa und anderen Accessoires, charmant präsentiert von Andrea Herbinger, begeisterten nicht nur Modezar Rudolf Guggemoshammer mit Daisy, sondern rissen auch das Publikum von den Sitzen, erst recht als Queen Elizabeth höchstpersönlich vorbeidefilierte. Ebenso bejubelt wurden auch Renate Büchler und Martina Mergel, die davon sangen, wie sie ihre lästig gewordenen Männer beseitigt hatten. Auch vom Wahlkampf berichtete das Trio: Jetzt ließen sich alle Kandidaten überall sehen. „Sind die Wahlen vorbei, sind ihre Plätze frei.“

Ausgefallene Modeideen präsentierte der Modezirkus Rennertshofen mit Modezar Rudolf Guggemoshammer. Bild: Michael Geyer

Andrea Herbinger ließ den Gemeinderat von Rennertshofen tanzen

Großen Applaus gab es für Senior Oskar Heimhilger, der mit seinem Rollator im Saal auf der Suche nach seinem Text umherirrte. Ganz besonders gefiel auch Stammgast Nicki Riedelsheimer. Sie berichtete in astreinem Fränkisch, wie sie sich „hochgeschrubbt“ habe und nur noch „privat“ putze und klärte auf, was die Happy Hour im Stammlokal mit ihrer Kuckucksuhr daheim zu tun habe. „Blossenaus emanzipierte Damen“ rätselten vor vollem Kleiderschrank, was sie anziehen könnten, um nach dem Großeinkauf feststellen zu müssen, dass jetzt die passenden Schuhe fehlten. Der Wiedererkennungswert beim weiblichen Publikum war sicherlich groß.

Dass Andrea Herbinger den Gemeinderat auch heuer wieder tanzen lässt, davon durfte man besonders im Wahljahr ausgehen. Das Publikum wurde nicht enttäuscht. „Die holländischen Mädchen aus dem schönen Edamer Städtchen“ legten erst mit einem perfekten Walzer los und ließen dann den bayerischen Vierkampf folgen: Huttauschen Watschntanz, Schuhplattln und Sitz wegziehen.

Welches Jubiläum feiert heuer die Fidelitas" wurde Ulrike Polleichtner gefragt. Für die ehemalige Präsidentin wohl nicht so schwer. Bild: Michael Geyer

Hirschbeck oder Polleichtner? Wer ist der bessere Bürgermeister für Rennertshofen?

Und weil’s so schön war, durften sich auch noch die Promis daran versuchen. Keine Angst, der Schlagabtausch zwischen Georg Hirschbeck und Ulrike Polleichtner fiel recht freundschaftlich aus. Doch im direkten Vergleich hatte die Kandidatin eindeutig die Nase vorn: Zum 24. Mal traten Werner Küchbacher und seine Tochter Sandra als Usselpenner Michi und seine Tochter Resi auf und stellten jedem drei Fragen zur Gemeinde. Wer mehr Fragen richtig beantwortet hatte, ist der nächste Bürgermeister. Hirschbeck musste raten, um wie viele Meter Ammerfeld höher liege als Bertoldsheim. Polleichtner wurde gefragt, welcher Ortsteil mehr Einwohner habe: Stepperg oder Riedensheim? Das Publikum ahnte den Braten, auch die zwei anderen Fragen fielen ganz klar zugunsten von Ulrike Polleichtner aus. Deswegen erhielt sie den Orden als neue Bürgermeisterin und Hirschbeck wurde als amtierender Rathauschef geehrt.

Wie es in der über vierstündigen Prunksitzung zugegangen ist, sehen Sie auch in unserer Bildergalerie: