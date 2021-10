Bergheim

14:16 Uhr

Bauarbeiten bei Bergheim: Letzter Abschnitt auf Staatsstraße beginnt

Plus Die Bauarbeiten auf der Staatsstraße 2214 zwischen Ried und Bergheim gehen in den letzten Abschnitt. Was noch zu tun ist.

Von Michael Kienastl

Seit Anfang August ist die Staatsstraße 2214 zwischen Ried und dem Bergheimer Kreisel gesperrt. Linksabbiegespuren bei Joshofen und Unterstall wurden gebaut und ein großer Teil der knapp sechs Kilometer langen Strecke bereits asphaltiert. Mit dem gestrigen Donnerstag hat die zuständige Baufirma Richard Schulz auch die Asphaltierungsarbeiten auf dem dritten Abschnitt zwischen dem Knotenpunkt Unterstall und der Zufahrt zur Asphaltmischanlage der Firma Schulz begonnen. Laut Holger Uslar vom Staatlichen Bauamt sollen diese Arbeiten bis Ende kommender Woche abgeschlossen sein. Dann soll der Verkehr zumindest einspurig für die Unterstaller und Joshofener in Richtung Neuburg wieder freigegeben sein. Grund sind die Linksabbiegespuren, die die Firma Schulz zur Asphaltmischanlage baut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

