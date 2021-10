Bergheim

vor 33 Min.

Bergheim: Mehr als 80 Prozent für wollen Erdgas

Wie hier in Neuburg-Nord sollen auch in Bergheim Leitungen für Erdgas verlegt werden.

Plus 262 Bergheimer Haushalte haben ihr Interesse an einer Gasleitung der Schwaben Netz GmbH bekundet. Die selbst gesteckten Ziele wurden dadurch bei Weitem übertroffen

Von Michael Kienastl

Bürgermeister Tobias Gensberger kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. „Das ist ein Bürgerprojekt, das bombig eingeschlagen hat“, sagt er. Dass so viele Bergheimerinnen und Bergheimer Interesse an einer Gasleitung der Schwaben Netz GmbH haben, das hätte er nicht gedacht. „Mein persönliches Ziel waren 70 Prozent“, sagte er. Auf der Gemeinderatssitzung am Montagabend verkündete er aber dann das Ergebnis: 80,1 Prozent der Haushalte haben Interesse, es gebe 262 unterschriebene Verträge. „Das ist ein großer Fortschritt für uns“, sagt der Bürgermeister. Zuvor war er mit einigen Gemeinderäten zum „Klingelputzen“ gegangen. Noch unschlüssige Bürgerinnen und Bürger wollten sie dadurch überzeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen