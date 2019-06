vor 39 Min.

Bienentag: Zwischen Honigwaben und Blühwiesen

Im Haus im Moos konnten sich die Besucher am Bienentag wieder über die kleinen Brummer informieren. Auch für Kinder war einiges geboten.

Von Silke Federsel

Wie sieht es in einem Bienenstock aus? Wie gewinnt man eigentlich Honig? Und was kann man alles aus Bienenwachs herstellen? Fragen wie diese wurden den Besuchern auch heuer wieder im Haus im Moos beim Bienentag fachkundig beantwortet. Denn auch bei der sechsten Auflage der Veranstaltung zeigten die Imker des Kreisverbandes bei einem bunten Informations- und Mitmachprogramm allerhand Interessantes für die Gäste. „Es ist immer eine gute Gelegenheit, sich über das Thema Bienen zu informieren und mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen“, sagte Museumsleiter Friedrich Koch.

Nicht nur am Bienentag widme man sich im Haus im Moos aber den nützlichen Tieren, auch das ganze Jahr über gebe es Vorträge, Führungen oder umweltpädagogische Aktionsprogramme. Dass aufgrund der Hitze und des parallel in Neuburg laufenden Schloßfestes große Besucherströme ausblieben, nahm Koch gelassen. Manchmal seien es eben mehr, manchmal weniger Besucher, sagte er.

Bienentag: Kinder dürfen mitmachen

Wer aber an diesem Tag gekommen war, konnte allerhand Interessantes erfahren. Etwa, dass eine volle Bienenwabe ganz schön schwer sein kann, ist sie doch gut gefüllt mit Honig und Wachs. In der Werkstatt konnten die kleinen Besucher daher erst einmal unter fachkundiger Anweisung das Wachs entfernen, mit dem die Bienen ihre Honigwaben verschlossen haben.

„Entdeckeln“ nennt der Imker diesen Prozess. Ist dieser abgeschlossen, landen die Waben in einer durchsichtigen Schleuder und die durften dann auch die Kinder unter Anleitung von Imker Vitus Lautner selbst einmal drehen und zusehen, wie beim Schleudern der Honig aus den Waben fließt. Gerne wurde der selbst gemachte Honig anschließend verkostet.

Bienen: Expertin rät zu mehr Natürlichkeit

Lautner nahm sich genauso wie seine weiteren Imkerkollegen Zeit, um eine kurze Einführung über das Leben der Bienen oder der Imkerei an sich zu geben. Was ihn besonders freue, sagte er, dass nun durchaus mehr Menschen an den Artenschutz und damit auch an die Bienen denken und so sehe er vermehrt auch Blühstreifen neben landwirtschaftlichen Flächen.

Wer auch etwas für die Bienen im heimischen Garten tun wollte, der war am Stand von Silke Breitkreutz-Wittenburg gut beraten. Die Museumsgärtnerin zeigte, wie man mit Ehrenpreis, Sonnenhut oder vielen weiteren Pflanzen und auch blühenden Kräutern eine bienenfreundliche Umgebung schafft. „Generell sollte man von Frühling bis Herbst immer etwas Blühendes im Garten ansetzen“, erklärte sie. Außerdem riet sie zu „mehr Natürlichkeit“ im heimischen Gartenparadies: Am besten nicht das Gras zu kurz schneiden und auch immer mal etwas Laub liegenlassen, das als Unterschlupf für verschiedene Tiere dient.

