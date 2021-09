Keine Nachfolge in Sicht: Der Burgheimer Wanderverein steht vor dem Aus

Plus Die Vorstandsmannschaft des Burgheimer Wandervereins tritt nächstes Jahr komplett zurück. Ob es Nachfolger geben wird, ist nach jetzigem Standpunkt noch immer fraglich.

„Gott zum Gruß, gut zu Fuß!“ So lautet seit 52 Jahren das Motto der Burgheimer Wanderfreunde. Ob weitere Jahre dazu kommen, ist sehr unwahrscheinlich. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung bekam der Verein eine letzte Frist bis April/Mai 2022.