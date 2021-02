vor 22 Min.

Cellist Alexander Suleiman spricht über die Sommerakademie 2021 in Neuburg

Plus Alexander Suleiman wirkt in Soochow in China und schildert die Lage vor Ort. Er ist auch künstlerischer Leiter der Neuburger Sommerakademie, die 2021 im August stattfinden soll – und dies mit einer neuen Konzeption.

Von Johannes Seifert

Prof. Suleiman, wie ist die kulturelle Situation derzeit in Soochow in China, Ihrem Wirkungsort?

Alexander Suleiman: Momentan ist die kulturelle Situation in Peking kein Vergleich zu dem, was ich von Familie und Freunden höre, was sich in Europa und auch den USA im Moment abspielt. Das war hier in China natürlich in den ersten Monaten des letzten Jahres ganz anders, da hat die Situation eher dem geähnelt, was im Moment in Deutschland abgeht.

Wie war das denn in China?

Suleiman: Es gab hier in China einen extremen Lockdown ohne irgendwelche Aktivitäten, da hat sich alles digital abgespielt: Unterricht, Proben, etc. Da bin ich natürlich dankbar, dass ich den Vorteil hatte, mich wohl zur rechten Zeit jeweils am richtigen Ort befunden zu haben. Wir hatten 2020 in Deutschland mit Ausnahme der Monate, in denen wir kleinere Lockdowns hatten, ja bis zum August – gemessen an der jetzigen Situation – noch relativ viele kulturelle Veranstaltungen, regional und auch international. Dies hat sich jetzt rapide geändert.

Aber dem sind Sie ja entkommen.

Suleiman: Ja, denn ich bin Mitte Oktober wieder nach China gereist, und hatte nach den zwei Wochen obligatorischen Hotelaufenthalts dann wieder volle Integration in den Präsenzunterricht und auch den Konzertbetrieb in China. Da wir am Pekinger Konservatorium eigentlich im letzten Jahr eine Vielzahl von Aufführungen zum Beethovenjahr geplant hatten, die ja dann sehr reduziert ausgefallen sind, hat man das hier dann seit September alles etwas nachgeholt. Es gab in Peking vor kurzem im Dezember einen ganzen Tag lang einen „Beethoven Marathon“, der live weltweit im Internet übertragen wurde. Das war in einem der schönsten Konzertsäle Chinas, in der verbotenen Stadt, wobei dort das Publikum nur in sehr begrenzter Anzahl zugelassen war. In Peking sind die Bedingungen allerdings noch strikter, das hat sich dann auch vor einer Woche gezeigt, als ich dann in meinem letzten Konzert im Süden Chinas bei Macao beim Rausgehen auf die Bühne vor einem ganz vollen Saal stand. Gleichzeitig gibt es nicht nur den Präsenzunterricht am Konservatorium, sondern auch zahlreiche Anfragen zu Meisterklassen an den Orten, an denen man konzertiert, sodass man wirklich das Gefühl hat, dass die Menschen hier buchstäblich nach dem lechzen, was im vergangenen Jahr längere Zeit gefehlt hat.

Sie erhielten im vergangenen Jahr den begehrten „Opus Klassik“. Hat sich seit dieser Zeit was in Ihrer künstlerischen Laufbahn verändert?

Suleiman: Über den Opus Klassik Preis habe ich mich sehr gefreut, für mich war es etwas Besonderes. Er ist einer von vielen Auszeichnungen, die man natürlich gerne erwähnt und ich freue mich vor allem, weil auch die tollen Werke auf der CD dadurch viel Aufmerksamkeit erregen. Auch ist es immer eine Freude, mit Freunden und Kollegen zusammen so einen Preis zu bekommen. Ich merke natürlich, dass viele Veranstalter mit diesen Auszeichnungen werben, aber ich würde nicht sagen, dass sich da jetzt großartig etwas verändert hat. Das mag natürlich auch daran liegen, dass 2020 ein schweres Jahr für Live-Auftritte war und vieles eben gecancelt wurde.

Sommerakademie 2021: Für diesen Sommer steht das Konzept

Die Neuburger Sommerakademie fand 2020 in gekürzter Form statt. Für viele Künstler waren es damals mit die ersten Auftritte nach dem Lockdown. Für diesen Sommer steht das Konzept. Gibt es Neuerungen und rechnen Sie mit Teilnehmern aus Asien, wie in den Jahren zuvor?

Suleiman: Auf die Sommerakademie in Neuburg freue ich mich auch in diesem Jahr sehr, weil wir uns bereits im vergangenen Jahr den Herausforderungen mit großem Erfolg stellen konnten. In der Tat war das für viele Künstler damals der erste Auftritt nach dem Lockdown, das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht anders sein, wir werden versuchen, das Digitale noch mehr zu integrieren, sodass die Teilnahme für Künstler aus dem Ausland ebenfalls wieder möglich sein wird, die nicht vor Ort sein können. Gleichzeitig fördert das die Internetpräsenz der Sommerakademie, was sehr wichtig ist.

Also nehmen auch wieder Künstler aus Asien daran teil?

Suleiman: Schon im vergangenen Jahr gab es sehr viele Anmeldungen aus Asien, die Künstler konnten dann online teilnehmen. Wie bereits erwähnt, haben die Talente aus Asien großes Interesse am musikalischen und kulturellen Austausch, selbst wenn sich das online abspielt, weil die Reisemöglichkeiten etc. eben zu dem Zeitpunkt sehr beschränkt sein können. Aber mittlerweile gibt es ja schon ganze Festivals, auch in den USA, die sich nur online abspielen. Insofern müssen wir da meiner Meinung nach mitziehen und das mit integrieren, auch wenn wir immer parallel die Ebene der Vor-Ort-Präsenz festhalten müssen. Letztendlich geht bei jedem nicht-direkten Austausch ein Stück Wahrheit verloren, und das muss man immer im Auge behalten.

Auf wen darf sich Neuburg heuer denn freuen?

Suleiman: Wir haben uns auch in diesem Jahr an hochwertige Dozenten gewandt, die der Sommerakademie nicht unbekannt sind. In den Musikbereichen Klassik und World sind da beispielsweise der Geiger Michael Friedrich aus dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Professor Markus Wagner von der Musikhochschule Nürnberg für das Fach Violoncello/Celloensemble, der Klarinettist Professor Marco Thomas aus Bremen, Tatjana Ruhland – Flöte, Irma Issakadze – Klavier, Marcelo Mercadante für den Kurs Bandoneon/Tangoensemble, Roland Peil für World Percussion und Professor Herbert Wiedemann für Klavierimprovisation. Ich stelle mir vor, dass wir Aktivitäten und Konzerte vermehrt im Freien stattfinden lassen, und wir dabei vielleicht auch so etwas wie einen Livestream haben, auch verstärkt fächerübergreifend wirken, mit interdisziplinärer Integration.

Wann können Sie wieder in Ihrer Heimat sein, sind auch hier bei uns Projekte in Planung?

Suleiman: Ich freue mich auf den Sommer in Deutschland und wünsche allen freischaffenden Künstlern, denen das im Moment nicht möglich ist, baldige Gelegenheit zur Präsenz und Weiterarbeit in ihrem Fach. Vor Ort hier in China ist der Konzertbetrieb wie erwähnt ja fast schon wieder auf den Boden der Normalität zurückgekehrt, so dass zahlreiche Auftritte anstehen, worauf ich mich natürlich sehr freue. Unter anderem stehen die Aufführungen des Cellokonzerts von An-lun Huang und das Tripelkonzert von Beethoven an, zusammen mit Bin Huang und Yubo Zhou, mit denen ich zusammen die Klaviertrios von An-lun Huang eingespielt habe. Auch sind die Anfragen für Aufnahmen bei den Labels, bei denen ich bereits aufgenommen habe, wieder enorm gestiegen, auch da gibt es Pläne für Erstaufnahmen der Gesamtwerke eines Berliner Komponisten für Violoncello und Klavier mit dem Pianisten Misha Namirovsky für das Regensburger Label TYXart. Mehr darf ich zur Aufnahme hier noch nicht sagen, das soll ja eine Weltersteinspielung werden.

