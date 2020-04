Corona macht keinen Halt vor Neuburger Ordenspforten

Plus In den Neuburger Klöstern sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Alltag zu spüren. Wie die geltenden Beschränkungen die Ordensfrauen treffen und wie die Schwestern mit der Situation umgehen.

Das Klosterleben ist ein Leben für und in der Gemeinschaft. Besonders Hilfsbedürftigen und Alten greifen die Schwestern unter die Arme. Aber ein solcher Dienst an den Mitmenschen ist in Zeiten von Corona schwierig. Die verhängten Beschränkungen und Schließungen stellen die Ordensgemeinschaften vor Herausforderungen.

Im Neuburger "Haus der Begegnung" ist es ruhig geworden

Im „Haus der Begegnung“, wie das Exerzitienhaus der Congregatio Jesu an der Luisenhöhe in Neuburg genannt wird, ist es ruhig geworden. In der Corona-Krise sind dort keine Begegnungen und kein Austausch mehr möglich. Das Bildungszentrum sei schon längst geschlossen und alle Kurse und Fortbildungen gestrichen, sagt Oberin Schwester Monika Glockann. Deshalb seien derzeit auch keine Gäste mehr anzutreffen.

Vor allem in der Osterzeit finden dort normalerweise etliche Tagungen, Exerzitien und Seminare statt. Bis voraussichtlich August bleibe das Haus aber aus Sicherheitsgründen noch zu, erklärt die Oberin. Die coronabedingte Schließung sorge aber nicht nur für mehr Stille, sondern habe auch finanzielle Auswirkungen für die Gemeinschaft, sagt die Leiterin des Ordens offen. „Wir haben keine Einnahmen mehr.“

Generell sei die gesamte Kommunität in der Krise ruhiger geworden. Viele Ordensfrauen würden sich in ihre Zimmern zurückziehen, um ihre Mitschwestern und sich zu schützen, beschreibt Schwester Monika die aktuelle Situation.

Wegen der Kontaktverbote wurde es im Kloster allerdings digitaler: Telefonkonferenzen, lange Telefonate mit ehemaligen Klosterbesuchern und Videokonferenzen gehören inzwischen zum Alltag. Auch ein Vorstellungsgespräch für eine offene Haushaltsstelle wolle Schwester Monika demnächst per Videoschalte durchführen.

Trotz Corona: Die Neuburger Ordensfrauen sind zuversichtlich

Trotz der Einschränkungen ist die Ordensfrau zuversichtlich und sagt dankbar: „Wir sind noch gut dran.“ Denn die Schwesternschaft könne sich in dem großen Gebäude und dem dazugehörigen Gartengelände frei bewegen. Insgesamt 25 Schwestern und eine Gefährtin leben derzeit in Neuburg. Dazu zählen auch elf Schwestern, die in dem ordensinternen Pflegeheim betreut werden.

Die Elisabethinerinnen schließen sich alle Jahre der Fronleichnamsprozession durch die Altstadt an. Bild: Winfried Rein

Die klösterliche Altenpflege verlange in der Corona-Krise ein erhöhtes Hygienekonzept, betont Oberin Monika. Nur noch ein Eingang werde benutzt und alle externen Angestellten müssten sofort nach dem Betreten der Klosteranlage die Hände desinfizieren. Auch Gesichtsmasken werden von den Pflegekräften getragen, um die älteren Bewohnerinnen zu schützen.

Stadtpfarrer Herbert Kohler und seine Priesterkollegen kommen derzeit nicht mehr zu den Maria-Ward-Schwestern, um mit ihnen gemeinsam die Eucharistie zu feiern. Ganz verzichten müssen die Ordensfrauen aber auf die Gottesdienste nicht. Es sei ein großes Glück, dass wir interne Wortgottesdienste mit Kommunionfeiern abhalten dürfen, sagt die Oberin.

Neben Oberin Monika sind noch eine weitere Ordensfrau und eine Gefährtin zu sogenannten Wortgottesdienstleiterinnen ausgebildet. Statt eines Priesters dürfen sie die Gottesdienste übernehmen. Und so konnten die Feiern an den Ostertagen trotz Corona-Krise und Messeverbot abgehalten werden.

Das Kloster St. Elisabeth hat nicht auf Ostern verzichtet

Im Kloster St. Elisabeth wurde ebenfalls nicht ganz auf Ostern verzichtet. „In der Osternacht haben wir gemeinsam Halleluja gesungen“, erinnert sich die Generaloberin der Elisabethinerinnen in Neuburg, Schwester Maria Goretti Böck, zurück. Dass die Corona-Pandemie vor der Klosterpforte nicht Halt macht, wurde besonders an dem wichtigen Kirchenfest bemerkbar. „Ostern war dieses Jahr ein bisschen traurig“, sagt die Generaloberin zögernd.

In dem Kloster in der Neuburger Bahnhofsstraße leben derzeit 18 Schwestern im Alter zwischen 51 und 99 Jahren. Die Mehrheit der Ordensfrauen ist bereits über 80 Jahre oder älter. Neben den Nonnen leben auch noch 13 pflegebedürftige Senioren in einem Altenheim, das dem Kloster angeschlossen ist. „Wir gehören alle zur Risikogruppe“, sagt die Generaloberin. Aber alle Schwestern und Bewohner seien gesund und würden es hoffentlich auch bleiben. „Bis jetzt blieben wir verschont.“ Und so gehe trotz Corona das klösterliche Leben weiter. Die Schwestern würden ihren strengen Tagesablauf einhalten und ihren Aufgaben nachgehen, sagt Schwester Maria Goretti.

Im Mai finden normalerweise in der kleinen Loreto-Kapelle, die zum Kloster der Elisabethinerinnen gehört, Andachten statt. Zu diesen Feiern seien auch immer Gläubige aus ganz Neuburg und Umgebung gekommen, weiß Schwester Maria Goretti. In diesem Jahr sei das gemeinsame Feiern aber nicht möglich. Die Kapelle sei viel zu klein, um die erforderlichen Abstände einzuhalten, sagt die Generaloberin.

