vor 45 Min.

Danuvius Klinik: Wo eine Bank in Neuburg zum Therapeuten wird

Plus Die Danuvius Klinik hat die „Wie geht‘s Dir wirklich“-Bank in Neuburg eingerichtet. Das Konzept dahinter soll vor psychischen Krankheiten schützen. Doch wo ist sie zu finden?

Von Anna Hecker

Direkt gegenüber von der Post an der Münchner Straße leuchtet sie in hellem Grün. Eine neue Parkbank wurde an der Kreuzung mitten in Neuburg aufgestellt, gut sichtbar für Passanten, Radfahrer und alle, die mit dem Auto unterwegs sind. Doch bei der Bank handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Holzbank für eine kurze Rast. Diese Bank ist eine Idee der Danuvius Klinik und sie hat eine wichtige therapeutische Aufgabe erteilt bekommen.

Hier ist die „Wie geht‘s Dir wirklich“-Bank ist in Neuburg zu finden

Dass der Mensch ein soziales Wesen ist, merke man in der aktuellen Zeit ständiger Distanzierung umso mehr, sagt Torsten Mager, Chefarzt der Danuvius Klinik. Auch ohne Corona-Regeln gibt es viele einsame Menschen, mit ihnen vermutlich noch eine gehörige Portion mehr. Da fehlt oft die einfache Frage „Wie geht‘s Dir wirklich?“ und die Möglichkeit, sich mit einem anderen Menschen über Gefühle, Sorgen oder Ängste auszutauschen. Deswegen steht nun auch eine grüne Bank in Neuburg, denn die stille Sitzgelegenheit stellt genau diese Frage. Und sie soll Anlass sein, selbst diese Frage unseren Mitmenschen zu stellen, wie neben Mager auch Martin Schröter, Pflegedienstleiter der Danuvius Klinik und Sonja Tworek, Leitung der Kreativ- und Bewerbungstherapie, am Montag in Neuburg erklären.

Eigentlich könnte eine solche Bank an jedem Tag im Jahr aufgestellt werden, schließlich ist der Bedarf zu Gesprächen immer da. Dennoch wurde das Aufstellen der Bänke, auch in Ingolstadt wurde eine grüne Bank aufgestellt, andere Städte sollen folgen, nicht zufällig geplant.

Neuburg: Am 10. Oktober war Tag der psychischen Gesundheit

Hintergrund sei laut Mager der Tag der psychischen Gesundheit, der am 10. Oktober stattgefunden hat. Im Anschluss fand eine bundesweite Aktionswoche zu dem Thema statt, die am Montag endete. Sie lief unter dem Titel „Mit Kraft durch die Krise – gesund bleiben auch psychisch“ und hatte das Ziel, psychische Erkrankungen aus der Tabuzone zu holen.

„Das Gespräch ist das entscheidende therapeutische Element“ sagt Mager, als er über psychische Krankheiten spricht. 18 Millionen Menschen leiden in Deutschland darunter. Nur etwa ein Viertel davon bekommt Hilfe. Weil psychische Erkrankungen oft leise sind, die Betroffenen ziehen sich zurück, leben eher in sich gekehrt. Doch genau dann sei es umso wichtiger, das Gespräch zu suchen. „Wir Menschen sind Beziehungswesen. Der Austausch mit Anderen heilt uns nicht nur, er wirkt auch präventiv, um die Entstehung von psychischen Krankheiten gar erst zu verhindern“, erklärt Mager. Die grüne Bank bei der Post soll auf diese wichtigen Gespräche aufmerksam machen und dazu einladen. Sie sei eben kein Kunstobjekt mit reinem Symbolcharakter, sondern dürfe jederzeit ausgiebig genutzt werden, betont Mager.

Deshalb ist die „Wie geht‘s Dir wirklich“-Bank der Danuvius Klinik grün

Doch warum ist die Bank überhaupt grün? Einerseits für die gute Sichtbarkeit, erklären die Mitarbeiter der Danuvius Klinik, aber die Farbe hat auch eine ganz besondere Bedeutung. „Sie steht für Toleranz und Akzeptanz“, sagt Schröter. Denn wer sich mit psychischen Erkrankungen oder Belastungen auseinandersetzt, muss diese auch tolerieren. „Gerade in der Arbeitswelt werden solche Belastungen oft als Schwäche angesehen und signalisiert, dass man sie nicht zulassen darf.“

Genau dagegen spricht die grüne Bank. Wer sich darauf setzt, muss sich nicht verstecken und darf offen darüber sprechen, was ihn belastet. „Wir suchen die Nähe zu unseren Mitmenschen, in der aktuellen Situation bräuchten wir sie eigentlich noch viel mehr als davor, denn jeder ist in gewisser Weise belastet“, stellt auch Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer fest, der als Vertreter der Stadt Neuburg zur Einweihung der „Wie geht‘s Dir wirklich“-Bank gekommen ist. „Man versucht die Arbeit zu erhalten, alles andere wird zurückgefahren.“

Torsten Mager und Martin Schröter von der Danuvius Klinik sowie Johann Habermeyer (v. r.) präsentieren die „Wie geht’s Dir wirklich“-Bank in Neuburg. Bild: Anna Hecker

Umso mehr freut er sich über das neue Symbol mit grüner Leuchtkraft in Neuburg. „Zusammen mit dem Bauhof wurde dieser Platz ausgesucht, weil hier so viele Menschen täglich vorbeikommen. Die Bank kann an dieser Stelle gar nicht übersehen werden.“ Außerdem ist sie nur rund einen Kilometer von der Danuvius Klinik entfernt, was den Mitarbeitern der Einrichtung wichtig war.

Damit auch wirklich jeder Betroffene Hilfe bekommt, hat die grüne Bank noch eine kleine Besonderheit an ihrer Lehne angebracht. Auf einem goldenen Schild ist ein QR-Code eingefasst. Wer diesen scannt, gelangt auf die Homepage der Klinik. Dort erfährt er nicht nur viel über psychische Erkrankungen im Allgemeinen, sondern auch, unter welchen Kontaktdaten man Hilfe erhält.

Lesen Sie dazu auch: