„Das Acker“ ist ein guter Anfang

Warum mit dem neuen Hotel im Neuburger Westen noch nicht das Potenzial in der Stadt ausgeschöpft ist.

Noch herrscht im Hotel „Das Acker“ ein bisschen Baustellenbetrieb. Nichtsdestotrotz wurde es gestern eröffnet. Damit hat Neuburg ein Hotel mehr, das dringend benötigt wird. Denn die Übernachtungsmöglichkeiten – zumal im gehobenen Segment – sind überschaubar. Diese Lücke kann „Das Acker“ nun füllen. 58 Zimmer hat das Hotel der Maschinenringe, das sich bei den Zimmern thematisch alten und traditionsreichen Handwerksberufen widmet, im Design aber ganz in der Neuzeit angekommen ist. Für die Umsetzung zeichnet mit die Schreinerei Pettmesser verantwortlich. Sie ist eine von vielen Betrieben aus der Region, die am Bau und der Ausgestaltung des Hotels beteiligt war. Aus wirtschaftlicher Sicht profitierte der Landkreis also schon, noch bevor der erste Gast eincheckte.

Und auch für die Maschinenringe dürfte das Projekt kein Flop werden. Denn mit ihren Fachtagungen und Seminaren für ihre Mitarbeiter aus ganz Deutschland will der Bauherr schon allein für ein Drittel der jährlichen Auslastung sorgen. Weil auch externe Tagungsgäste, die Seminarräume bei den Maschinenringen anmieten können, dürfte mit Geschäftsreisenden eine gute Basis geschaffen sein.

Ob allerdings auch der klassische Radtourist im äußersten Westen von Neuburg bevorzugt absteigt, kann zumindest zum jetzigen Zeitpunkt angezweifelt werden. Für dieses Klientel dürften zentrumsnahe Unterkünfte einfach interessanter sein. Doch davon gibt es nur einige wenige in der Stadt. Das geplante Hotel am Schrannenplatz würde den Bedarf deshalb gut ergänzen. Die Region wächst – und mit ihr Neuburg. Da ist durchaus Platz für zwei neue Hotels.

