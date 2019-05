vor 42 Min.

Das Radler-Event für die ganze Familie

Der Radfahrerverein 1899 Burgheim e. V. veranstaltet sein 46. Internationales Volksradfahren

Christi Himmelfahrt, zugleich Vatertag, in diesem Jahr Donnerstag, 30. Mai, ist ein wichtiger Radlertermin in Burgheim. Für das Vorstandstrio Steffi Barz, Albert Frank und Markus Schmid, seit gut zwei Monaten neu im Amt, ist es das erste Volksradfahren in ihrer neuen Funktion. Eine ihrer ersten Entscheidungen war die Streckenführung für die diesjährige Tour. Sie wird rund 25 Kilometer lang sein und führt über Asphaltstraßen, Feldwege und durch Wälder und Auen.

Gestartet wird von 8.00 bis 12.00 Uhr beim Vereinslokal Kellerwirt. Von dort radeln die Teilnehmer nach Norden in Richtung „Ach“ bis zur Abzweigung nach Moos Richtung Osten. Vorbei an Wiesen, Äckern und Wäldern ist Unterhausen das erste Ziel. Dort bauen die Organisatoren einen Rastplatz auf, an dem sich die Radler stärken können. Der Verein bietet Würstl, Leberkäs, Bier und alkoholfreie Getränke an.

Auf dem Radweg strampeln die Pedalritter dann durch den Wald nach Sinning und von dort wieder westwärts. Als erstes erreichen die Radler dann Leidling und fahren weiter nach Straß. Von dort führt der Schluss-Spurt wieder zurück zum Kellerwirt in Burgheim. Zeit hierfür haben die Radler genügend, denn Sollzeiten gibt es für die Tour nicht. Darum ist das Burgheimer Volksradfahren eine klassische Veranstaltung für Familien und generationenübergreifend. Anmeldungen sind bis unmittelbar vor dem Start beim Kellerwirt möglich. Wer starten möchten, zahlt zwei Euro, mit Auszeichnung für Kinder kostet es vier Euro. Dann ist der Start für alle Arten von Drahteseln frei, sei es klassisch, mit Elektrounterstützung oder auf Spezialvehikeln wie Tandems oder auch Eigenbauten mit mehreren „Rittern.“ Besonderen Spaß macht das Radeln in der Gruppe. Von denen haben sich bei den bisherigen Volksradfahren zahlreiche angemeldet. Deshalb hofft die neue Vereinsführung auf die Treue ihrer Radlergruppen.

Zurück beim Kellerwirt begrüßen flotte Klänge der Marktmusikkapelle die Radler. Die Kids haben ihren Spaß im Sandkasten, auf der Hüpfburg und beim Kinderschminken.

Nebenan in der Kellerwirthalle haben die Organisatoren eine mobile Küche aufgebaut und bieten den Radlern vielfältige Speisen und Getränke an. Dazu gibt es noch Kaffee und Kuchen von einem reichhaltigen Buffet. Vor der Halle findet um 12.30 Uhr die Verleihung der Gruppenpreise statt. Die drei stärksten vorangemeldeten Gruppen erhalten Wertgutscheine.

„Lustige Radltour durch Burgheim“ am 29. Mai

Mittlerweile zum fünften Mal findet am Tag vor dem Volksradfahren, Mittwoch, 29. Mai, um 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, die „Lustige Radltour durch Burgheim“ statt. Musikalisch begleitet das Bühnenstück die Marktmusikkapelle. Margit Kugler, Elena Faller, Anton Kugler, Markus Schmid, Magdalena Dußmann, Carina Hackl, Roland Weigl, Anna-Lena Jester und Markus Diepold nehmen besondere Burgheimer Ereignisse unter die Lupe.

Dazu proben die Darsteller seit Wochen in der Radlerhalle. Diesmal wird eine dunkle Gestalt durch Burgheim huschen. Bewohner und Gemeindearbeiter unternehmen größte Anstrengungen, um den Spuk zu enttarnen. Das Stück spielt in drei Akten vor dem Sportheim, am Gänsweiher und vor dem Rathaus als Kulisse.

Karten dazu gibt es zu sieben Euro an der Abendkasse. Das Theaterensemble des Radfahrervereins ist inzwischen fester Bestandteil im Unterhaltungsprogramm der Marktgemeinde.

