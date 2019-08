17:45 Uhr

Der Wilde Westen im Urdonautal

Im Urdonautal beteiligen sich rund 120 Kinder und Jugendliche kreativ an verschiedensten Workshops. Unter den Teilnehmern sind auch viele Neuburger.

Von Laura Freilinger

Dutzende Zelte, ein Geruch von Rauch hängt in der Luft. Auf einer großen Wiese im Urdonautal brennt ein kleines Lagerfeuer. Auf Biertischgarnituren liegen Traumfänger und Schatzkarten – fast könnte man meinen, man wäre im Wilden Westen gelandet.

In dieser Woche veranstaltet der Bund der katholischen Jugend in der Nähe von Wellheim ein Feriencamp. Das Lager im Urdonautal bietet zum dritten Mal in Folge Platz für 120 Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren. In diesem Jahr widmet sich das Programm dem Thema „Wilder Westen“. Rund 60 junge Betreuer, die selbst teils noch Jugendliche sind, führen die Kinder durch das sechstägige Camp.

Im Urdonautal wird gebastelt und gewerkelt

Auf zahlreichen Workshops können die Kinder und Jugendlichen basteln und werken. Gemeinsam mit ihren Betreuern können sie tagsüber verschiedene Stationen ablaufen und Sheriff-Sterne, Regenmacher, Origami-Figuren und Nagelbilder gestalten. Einige der Camp-Teilnehmer lassen sich von ihren Betreuern schminken oder lustige Zöpfe machen.

Jasmin Baldé (links) und Lilly Zeller aus Bittenbrunn gestalten gerade Traumfänger. Bild: Laura Freilinger

In einem großen Zelt erklärt Betreuerin Veronika Andraschko mehreren Kindern, wie sie grüne Farbe für Kakteensteine am besten vermischen. „Ich war früher selbst als Campbewohnerin dabei und fand es schon immer aufregend“, erzählt die 16-Jährige. „Das Lager ist durch die bunte Mischung aus Basteln und geselligem Zusammensein einfach etwas Besonderes.“ Eine Herausforderung seien für die Unterhausenerin nicht etwa die Kinder, sondern eher ein zunehmender Schlafmangel, findet sie und lacht. Abends sitzen die Kinder und Jugendlichen nämlich bis spät in die Nacht mit ihren Betreuern am Lagerfeuer zusammen.

Das Feriencamp im Urdonautal macht richtig Spaß

Schon zum zweiten Mal besucht Jasmin Baldé aus Bittenbrunn das Lager. „Das Feriencamp macht richtig Spaß. Wir haben unzählige Möglichkeiten, kreativ zu werden“, schwärmt sie über die Workshops. „Mein bisheriger Höhepunkt war eine Fotorallye in Donauwörth“, sagt sie. Nur in den Nächten frischt es ab, aber daran hat sich die Zwölfjährige bereits gewöhnt. In diesem Jahr hat sie ihre Freundin Lilly Zeller überredet, sich gemeinsam mit ihr anzumelden. „Ich finde es schön, dass ich mit meiner Freundin Traumfänger basteln kann“, freut sich Lilly. „Aber letztens habe ich mich geduscht und habe wegen der Kälte fast keine Luft mehr bekommen“, erzählt die Zwölfjährige und lacht. Im Nachhinein war wohl alles halb so schlimm. Außerdem verraten beide Mädchen, dass im Zeltlager nie Langeweile aufkommt: So mancher Streich sei bereits gespielt worden.

Passend zum Thema „Wilder Westen“ gruselten sich die Kinder am Freitag bei einer Nachtwanderung. Ein Bandit, so die Geschichte, liefert sich mit einem Cowboy ein Duell und stirbt dabei. Doch er kehrt als Geist zurück und wandelt alsbald durch den Wald, durch den die Ferienlager-Kinder gehen. Und so manches Mal zeigt er sich ihnen...

An diesem Sonntag geht die Ferienfreizeit zu Ende. Doch bevor die Zelte abgebaut werden, kommen zum Abschluss Eltern und Kinder zu Kaffee und Kuchen zusammen.

