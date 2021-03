Der digitale Seziertisch

Das Medizinhistorische Museum bietet seine Mittagsvisite künftig als Online-Veranstaltung an. Gedenksteine und Haarseilzangen wandern dann ins Netz

Das Deutsche Medizinhistorische Museum (DMMI) hat im vergangenen Jahr sein digitales Angebot deutlich ausgebaut. Digitale Formate haben – gerade in Corona-Zeiten – große Vorteile. Sie können unabhängig vom Ort, vom Wetter und (im Falle von „Konserven”) auch unabhängig von der Zeit wahrgenommen werden.

Auf der Webseite des Museums sind die verschiedenen Angebote in der Rubrik „DMMI digital“ zusammengeführt: Objektgeschichten, Audioangebote und Videoclips auf dem neuen Youtube-Kanal des Museums. „In diesen Clips führen die beiden Kuratorinnen durch die Ausstellung zur Ingolstädter Maskentonne“, erläutert Museumsleiterin Marion Ruisinger. „Am Karsamstag und Ostersonntag werden die nächsten beiden Folgen hochgeladen – immer um 10 Uhr.“ Nun steht der nächste Schritt an: Live-Veranstaltungen via Zoom. Den Anfang macht eine Veranstaltung mit der Museumsdirektorin am Gründonnerstag um 17 Uhr: „DMMI digital zum Kennenlernen“. Ruisinger stellt das digitale Portfolio ihres Hauses vor, klickt sich Schritt für Schritt durch die verschiedenen Angebote und erzählt dabei von deren Entstehungsgeschichten und Hintergründen. Die virtuellen Gäste sind ausdrücklich eingeladen, Fragen zu stellen, Verbesserungsvorschläge zu machen und Anregungen für die weitere digitale Zukunft des DMMI zu geben.

Am Dienstag, 6. April, um 12.30 Uhr findet eine weitere Premiere statt: die erste digitale Mittagsvisite via Zoom. Ruisinger und Sammlungsleiter Alois Unterkircher haben für die Zoom-Mittagsvisiten aus jedem Raum der neuen Dauerausstellung ein besonders Objekt ausgewählt. Den Anfang macht ein Gedenkstein, mit dem einst ein anderer Anfang gefeiert wurde: die Grundsteinlegung zum Anatomiegebäude im Jahr 1723 – dem ersten Neubau für ein Anatomiegebäude im deutschen Sprachraum. Marion Ruisinger stellt den Gedenkstein an seinem neuen Ort im Museum vor und berichtet anschließend von seinem wechselvollen Weg durch Raum und Zeit. Die weiteren Mittagsvisiten befassen sich mit einem Seziertisch, einem Bogentrepan und einer Haarseilzange. (nr)

Weitere Infos zum digitalen Angebot und zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.dmm-ingolstadt.de.