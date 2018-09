00:37 Uhr

Der weite Weg vom Steuereintreiber zum Heiligen

Der Engel als Symbol des Evangelisten Matthäus an der Kanzel der Studienkirche St. Ursula in Neuburg. <b> Foto: Veit</b>

Heute ist der Tag des heiligen Matthäus. Was er im „Land der Menschenfresser“ vollbrachte

Von Manfred Veit

Neuburg-Schrobenhausen Mitten vom Arbeitsplatz weg wurde von Christus ein wenig gut beleumundeter „Finanzbeamter“ in die Schar der Jünger berufen. Die Bibel schreibt: „…und er stand auf und folgte ihm“. Es handelte sich um den Zöllner Matthäus, der spontan seinen Dienst quittierte. Als Steuereintreiber und Kollaborateur der römischen Besatzer im Heiligen Land war er bei seinen Landsleuten nicht gut gelitten. Selbst die Bibel nennt die Zöllner, die damaligen Finanzbeamten, pauschal Sünder. Die Pharisäer empörten sich, dass sich Jesus mit diesen Menschen an einen Tisch setzte. Vielleicht hatte der arme Christus in seiner Armut auch so wenig zu versteuern, dass er mit den Mitarbeitern der Steuerbehörde kein Problem hatte.

Matthäus arbeitete in Kafarnaum am See Genezareth. Sein Bruder war der Apostel Jakobus der Jüngere. Matthäus musste eine gute Bildung genossen haben, sonst hätten ihn die Römer bestimmt nicht für den anspruchsvollen Beruf angestellt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er als Jünger das Geschehen um Jesus Christus aufschrieb. Er wurde der Verfasser des nach ihm benannten Evangeliums, das bis zum Jahr 42 in Jerusalem entstand. Ansonsten ist er nicht groß in Erscheinung getreten, zumindest wird nicht viel von ihm berichtet. Nur der Evangelist Lukas berichtet, dass Matthäus seine Berufung zum Gefolgsmann Christi mit vielen Gästen bei einem Festmahl ausgiebig feierte.

Spätere Berichte weisen ihn als Glaubensboten in Persien aus. Der Mönch und Gelehrte Rufinus (um 400) meinte sogar, dass Matthäus in „das Land der Menschenfresser Äthiopien“ gegangen wäre. Dort hätte er viele Wunder gewirkt, wie Tote erweckt und Drachen überwunden. Als der Missionar eine blutschänderische Ehe verhindern wollte, wurde er am Altar vom rasenden Brautwerber erstochen. Andere Überlieferungen ließen ihn friedlich oder durch die Marter der Steinigung sterben.

Wie Matthäus auch immer nach Paestum bei Salerno in Italien kam ist ungewiss, seine Reliquien sind dort jedenfalls im Jahr 954 aufgefunden worden. 1085 kamen sie in die neu erbaute Kathedrale von Salerno, die sich zu einer großen Wallfahrtstätte entwickelte. Aber auch die Basilika St. Paul vor den Mauern in Rom reklamiert für sich die Reliquien des heiligen Evangelisten. Der Matthäustag war für die Landwirte der Beginn der Winterzeit und ein Lostag, an dem sie das zukünftige Wetter erfahren konnten. So hieß es: „Tritt Matthäus stürmisch ein, wird es bis Ostern Winter sein“. „Matthäuswetter hell und klar, bringt guten Wein im nächsten Jahr“. Oder als Hinweis für säumige Bauern: „Tritt Matthäus ein, soll die Aussaat fertig sein“.

Matthäus ist natürlich Patron der Stadt Salerno, aber auch der Bankangestellten, der Finanzbeamten und der Buchhalter. Weil er seine Berufung zum Apostel kräftig feierte, hilft er auch gegen Trunksucht.

