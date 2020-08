vor 20 Min.

Die Donau: Zerstörerisch und vorbildlich

Der Blick von Westen nach Neuburg zeigt die Staustufe Bittenbrunn an der Donau, die 1969 in Betrieb ging. In den vergangenen 51 Jahren ist das Kraftwerk nur einmal beim großen Hochwasser 1999 ausgefallen.

Plus Die Kraftwerke an der Donau erzeugen zuverlässig Strom für die Bahn in Bayern. Die Staustufe Bergheim ist mittlerweile schon 50 Jahre alt. Die Donau aber hat dadurch ihren Strömungscharakter verloren.

Von Winfried Rein

Es sind Flussblockaden, Betonbunker, Hindernisse, aber sie verbinden auch mit Brücken und erzeugen zuverlässig elektrischen Strom: Die Staustufen an der Donau gehören im Landkreis zum gewohnten Bild. Bertoldsheim läuft seit 1967, Bittenbrunn seit 1969 und Bergheim wird heuer 50 Jahre alt. 1972 folgte das Kraftwerk Ingolstadt, 1992 entstand Vohburg schon als neueres „Modell“.

Die Fischer setzten jedes Jahr tonnenweise verschiedene Arten in den Stausee. Uniper finanziert den Besatz mit

An eine Geburtstagsfeier für Bergheim denkt der Betreiber, die Uniper Wasserkraft GmbH, nicht. Im Gegenteil, an der Staustufe laufen Sanierungsarbeiten und die Straßenbrücke ist, wie berichtet, bis Ende August gesperrt.

In erster Linie produzieren die Wasserkraftwerke natürlich Strom, und das nicht zu wenig. Die von Passau und Landshut aus gesteuerten fünf Anlagen schaffen im Schnitt 640 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Allein die Stufe Bittenbrunn hat – bei einer Jahresleistung von rund 120 Millionen Kilowattstunden – in ihrem ersten halben Jahrhundert etwa sechs Milliarden Kilowattstunden Strom mit der Kraft der Donau erzeugt.

Die Kaplan-Turbinen und Generatoren erzeugen Gleichstrom, der in das Netz der Deutschen Bahn fließt. Weil die Energie vor allem im Berufsverkehr morgens und abends zur Verfügung stehen muss, fährt der Betreiber den sogenannten Schwellbetrieb. Tagsüber und nachts wird die Donau aufgestaut, damit man zur gewünschten Zeit volles Programm fahren kann.

Die Fischer verachten den Schwellbetrieb mit seinen Wasserstandsschwankungen. „Die ganze Usselmündung fällt trocken und verlandet“, winkt Anton Riedl aus Stepperg ab. Auch diese paradiesische Stelle an der Donau unterliegt der Funktionalität der Wasserkrafterzeugung. Immerhin gewähren die Betreiber den Fischrechtsinhabern hohen Ausfallersatz. Uniper bezahlt für jeden Stau den jährlichen Fischbesatz und gewährte eine sechsstellige Summe für den Schwellbetrieb. Diesen Ausgleich hatten die Ingolstädter Fischer eingeklagt.

Bringt die Donau mehr als 600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde heran, gibt es den Wehrüberlauf am Kraftwerk. Hier handelt es sich um ein mittleres Hochwasser.

Das Gericht braucht man nicht mehr. „Wir haben unseren Frieden mit Uniper gemacht“, versichert Josef Hubbauer, Sprecher der Interessengemeinschaft der Donaufischer. Das liegt auch an der Auffrischung des Hatzenhofener Altwassers, der Renaturierung des Ufers an der Mooser Schütt und an der drei Millionen Euro teuren Fischtreppe in Bertoldsheim. Die Sünden der Vergangenheit seien damit „einigermaßen geheilt“, sagte Bayerns Fischereipräsident Albert Göttle bei der Einweihung. Auf das Monitoring – den Beleg, dass die Fischwelt tatsächlich um die Barriere herumwandert – warten die Fischer aber noch.

Die Kette Bertoldsheim (1967), Bittenbrunn (1969), Bergheim (1970) und Ingolstadt (1972) gehört der Donau-Wasserkraft AG (DWK). Sie war nicht zuletzt wegen der Olympischen Spiele 1972 in München gebaut worden.

Der Wasserstrom sollte die U- und S-Bahn-Netze der Landeshauptstadt versorgen. Das Ziel, mit Energie aus der Natur den öffentlichen Verkehr zu betreiben, ist weitgehend erreicht worden.

Früher gab es Kiesbänke, klares Wasser und flotte Strömung

Es bleibt aber ein hoher Preis, der damit verbunden ist. Die einst freifließende Donau, mit Kiesbänken, klarem Wasser und flotter Strömung ist zu einem aufgestauten Fluss mit Kanalabschnitten geworden. Alte Neuburger erinnern sich, wie sie am Mühlenweg oder Brandl an Kiesbänken das Schwimmen gelernt haben. „Es war ein Traum“, sagt Donaukenner Horst Schwark.

Mit den Staustufen kam die Eindämmung und „Hochwasserfreilegung“, wie die Rhein-Main-Donau AG es nannte. Neuburg profitierte davon, Orte wie Straß-Moos, Stepperg oder Hatzenhofen mitnichten. Der Staustufenbau brachte auch zwei unentbehrliche Straßenbrücken in Bergheim und in Bertoldsheim. Dass er die Brücke in Bittenbrunn mit einem städtischen Beitrag von 350.000 Mark nicht voll ausbauen lassen hatte, sei einer der größten Fehler seiner Amtszeit gewesen, sagte OB und Ehrenbürger Theo Lauber (1914-1999).

Das Kraftwerk Bertoldsheim ist das Älteste der Kette an der Donau bis Ingolstadt und Vohburg. Der Stausee fasst zwei Millionen Kubikmeter Wasser – wenn er nicht verlandet wäre.

Uniper Wasserkraft-Chef Christian Kunze ist angetan von seinen Donau-Standorten. Diese Kraftwerke liefen seit 50 Jahren mit einem überschaubaren Revisionsaufwand, „und es geht noch weiter.“ Für ihn sind die Staustufen ökologische Energielieferanten und beispielhaft für Nachhaltigkeit.

Da schließt sich Manfred von Tubeuf (83) an. Die Investition in die Donaukraftwerke sei richtig gewesen. „Ihre Lebensdauer ist enorm und der Verschleiß hält sich in Grenzen“, sagt der langjährige Betriebsleiter der Kraftwerkskette. Als Werksstudent bei der Rhein-Main-Donau AG Ende der 1950er-Jahre eingestiegen und dann beim ersten Bau in Bertoldsheim dabei, kennt er die Funktionalität der Staustufen aus dem Effeff. Er wohnt heute noch in Bittenbrunn mit Blick auf das Kraftwerk.

