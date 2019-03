vor 47 Min.

Die Innenstadt soll in neuem Glanz erstrahlen

Die alte Weihnachtsbeleuchtung wird durch eine neue ersetzt. Die Neugestaltung beginnt noch in diesem Jahr. Was alles geplant ist.

Von Marcel Rother

Zugegeben, im Moment ist den meisten mehr nach Sonne denn nach künstlicher Beleuchtung zumute. Im Winter aber, wenn die Tage kurz und dunkel sind, erfreuen sich die Menschen am Lichterglanz an Häuserfassaden, in Straßen und auf öffentlichen Plätzen. Sofern die Lichter denn auch wirklich schimmern, strahlen und funkeln, und nicht fahl vor sich hinfunzeln. Genau das war in Neuburg zuletzt der Fall. Und weil der Winter so gewiss kommt wie der Sommer vor der Tür steht, will die Stadt rechtzeitig den Schalter für eine neue Weihnachtsbeleuchtung umlegen. Der Stadtrat hat einer Erneuerung zugestimmt, bereits in diesem Jahr sollen neue Leuchtelemente zwischen die Häuser gespannt werden.

Im Jahr 2008 hat die Stadt sowohl den Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz sowie die innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung übernommen, und nach und nach aufgewertet. Neben den neuen Beleuchtungselementen am Platz wurden die Leuchtmittel in den Girlanden und Motiven der Innenstadt durch energiesparende LED-Birnen ersetzt. Neuburg hatte damit bayernweit eine Vorreiterrolle übernommen – als erste Kommune, die ihre gesamte Weihnachtsbeleuchtung auf LED umgestellt hatte. Lang ist’s her.

Zusätzlich sollen weitere 45 Mastbeleuchtungen angeschafft werden. Bild: Stadt Neuburg

Darum soll die Weihnachtsbeleuchtung in Neuburg ausgetauscht werden

„Die Lebensdauer der LED-Birnen beträgt etwa zehn Jahre“, sagt Bernhard Mahler, zuständiger Sachbearbeiter der Stadt. Weil der Zeitraum inzwischen überschritten sei, lässt das Licht der Lampen deutlich nach. Hinzu käme der Umstand, dass die grünen Girlanden aus den 80er-Jahren „nicht dazu beitragen würden, die Lichter erstrahlen beziehungsweise attraktiv wirken zu lassen.“ Kurzum: Die innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung sei technisch an ihr Lebensende gekommen und habe sich in der Darstellung und Wirkung überholt.

Die Stadt sucht bereits nach Ersatz. Sie hat drei Anbieter von Weihnachtsbeleuchtungen kontaktiert und mit jeweils einem Vertreter den Bestand der Innenstadt begutachtet. Die Arbeitsgruppe Freiraumgestaltung hat anschließend ein Konzept für eine neue Weihnachtsbeleuchtung erarbeitet. „Es ging darum, eine kostengünstige, formschöne und praktikable Variante zu finden“, sagt Mahler. In einem weiteren Schritt wurde die Realisierbarkeit mit der Freiwilligen Feuerwehr, den Städtischen Betrieben sowie den Stadtwerken abgestimmt. Mittlerweile seien alle technischen Aspekte geprüft, das vorgeschlagene Beleuchtungskonzept sei umsetzbar.

So soll die neue Weihnachtsbeleuchtung in Neuburg aussehen

Laut Konzept sollen in erster Linie neue Beleuchtungselemente angeschafft werden, die sich über die Straßen spannen. Sie werden an den bestehenden Stahlseilen angebracht, die bis dato die Girlanden getragen haben. Insgesamt ist die Rede von rund 900 Metern neuer Beleuchtung. Zudem sollen, zu den bestehenden, 45 weitere Mastbeleuchtungen für Lichtakzente, etwa an Laternen, sorgen. Nicht zuletzt werden im Zuge der Erneuerung die bestehenden 61 Sterne entlang diverser Hauswände restauriert. Dazu sollen die Grüngirlanden und die Birnen entfernt und mit einem neuem LED-Schlauch in passender Lichtfarbe bestückt werden.

So in etwa würde die neue Weihnachtsbeleuchtung tagsüber aussehen. Bild: Stadt Neuburg

Alles zusammen lässt sich für rund 95.000 Euro realisieren, ist dem Konzept zu entnehmen. Indem die Stadt auf die vorhandenen Überspannseile sowie die Sterne in ihrer Grundform zurückgreift, spart sie zusätzlich Geld. Plus die Kosten für die Erstmontage durch die Stadtwerke – rund 20.000 Euro – sowie die Anschaffung von Montagematerial und Lagergerüste – rund 15.000 Euro – wird die Innenstadt mit einem Kostenaufwand von rund 130.000 Euro komplett neu illuminiert. Bei den Lampen handelt es sich erneut um LED-Lampen, am Stromverbrauch ändert sich nichts.

Ab wann Neuburg die neue Weihnachtsbeleuchtung bekommen soll

Die Gesamtmaßnahme soll in zwei Stufen realisiert werden, so sieht es der Plan der Arbeitsgruppe Freiraumgestaltung vor. In diesem Jahr sollen bereits die neuen Überspann-Leuchtelemente angeschafft und installiert werden – in der Münchener-, Franziskaner-, Färber-, Schäffler-, Hirschen-, Rosen-, Wein-, Pfalz-, Marien- und Schrannenstraße. Im kommenden Jahr folgen die Restaurierung der Sterne an den Häuserwänden sowie die Mastbeleuchtung am Stadtberg, auf der Donaubrücke, in der Luitpoldstraße sowie am Donaukai.

Der Stadtrat stimmte am Dienstagabend dem Konzept zu und beauftragte die Arbeitsgruppe mit der Ausführung. In einem nächsten Schritt wird die Weihnachtsbeleuchtung ausgeschrieben. Mahler betonte: „Die Entscheidung ist für eine neue Weihnachtsbeleuchtung ist ein positives Zeichen für die Innenstadt und die Gewerbetreibenden.“ Sie beteiligen sich Jahr für Jahr mit rund 10.000 Euro an der Weihnachtsbeleuchtung. Stadtrat Klaus Babel begrüßte die Entscheidung ebenfalls: „Neuburg muss sich von anderen Städten abheben“, sagte er. Mit einer neuen Beleuchtung könne Neuburg punkten und Auswärtige zum Weihnachtsshopping anlocken.

Stadtrat Roland Harsch monierte lediglich, dass die neue Beleuchtung tagsüber, in ausgeschaltetem Zustand, „nicht so schön“ aussehen würde wie die bisherige – Kabel statt grüner Girlanden. „Den Gewinn haben wir nachts“, sagte Mahler. Und Stadträtin Eva Lanig wollte wissen, was mit den alten Girlanden passiert. „Wir werden prüfen, ob sich dafür eine sinnvolle Verwendung oder Abnehmer finden werden“, antwortete Mahler.

Themen Folgen