17:40 Uhr

Die Kindsvaters feiern Goldene Hochzeit

Natalia und Waldemar Kindsvater feiern ihren 50. Hochzeitstag. Wie die beiden zueinander gefunden haben.

Von Niklas Golling

Sich bei der Hochzeit lebenslange Treue zu schwören, hat mittlerweile ein bisschen an Wert verloren. Bestes Beispiel dafür sind so manche Promis, die so schnell wieder auseinandergehen, wie sie zusammengefunden haben. Anders ist es bei Natalia und Waldemar Kindsvater, die zwar bereits sehr früh mit 19 und 20 geheiratet haben, seither jedoch glücklich miteinander zusammen sind. Mitunter war auch Stadträtin Eva Lanig zur Gratulation zu Besuch.

Kennengelernt haben sich die beiden etwa ein Jahr vor ihrer Hochzeit in der Heimat von Natalia, in Russland. Waldemar wusste vor ihrer ersten Begegnung jedoch nicht genau, was auf ihn zukommt: „Mein Vater war bei einem Freund eingeladen. Er rief mich an und sagte, ich solle unbedingt vorbeikommen, denn er habe jemanden, den ich kennenlernen sollte.“ Ein Katzensprung war der Weg von seinem Wohnort Kasachstan aus dabei definitiv nicht: „Also machte ich mich auf den Weg und fuhr die 3500 Kilometer zu ihr“, sagt der 69-Jährige als wäre es das Normalste der Welt. Irgendwo jedoch verständlich, denn er arbeitete lange Zeit als Lastwagenfahrer und war deshalb auch oft nicht zu Hause. Mittlerweile ist er jedoch in Rente, weswegen die beiden wieder mehr Zeit miteinander verbringen können.

Im Juli feiert das Ehepaar Kindsvater ein Wiedersehen mit der Familie

Insgesamt hat das Paar drei Töchter. Davon ist nur eine mit ihnen 1999 von Kasachstan nach Neuburg gezogen: „Unsere älteste und jüngste Töchter sind in Kasachstan geblieben. Am Anfang haben wir sie noch sehr unterstützen müssen. Mittlerweile haben sie sich ein gutes Leben aufgebaut.“, sagt Waldemar Kindsvater.

Lange Zeit hat sich die Familie nicht mehr gesehen. Im Juli kommt es dann zum lang ersehnten Wiedersehen, wenn die Eltern in Neuburg besucht werden. Auch wenn die Familie getrennt ist, bereuen Waldemar und Natalia den Schritt, nach Deutschland gezogen zu sein keineswegs: „Es war eine der besten Entscheidungen, hierher zu kommen“, bestätigen beide.

Themen Folgen