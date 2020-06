17.06.2020

Die Neuburger Kammeroper bekommt einen Zuschuss

Plus Um „Theatralische Abenteuer“ auf die Bühne des Stadttheaters zu bringen, bekommen die Organisatoren der Neuburger Kammeroper finanzielle Hilfe. Das haben die Mitglieder des Stadtrats entschieden.

Eigentlich wollte die Neuburger Kammeroper in diesem Jahr „Eine Rosskur“ aufführen. Eigentlich. „Sie wissen selbst, was in der Zwischenzeit passiert ist“, wandte Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl bei der jüngsten Stadtratssitzung ein. Passiert ist Corona. Und mit dem Virus eine weltweite Pandemie, mit deren Folgen sich auch die Kulturszene in Neuburg noch immer arrangiert. Das betrifft etwa das Stadttheater und genauso die Kammeroper, die ihre Pläne gezwungenermaßen an die äußeren Umstände anpassen musste – und dafür etwas Unterstützung braucht.

Kammeroper in Neuburg: "Theatralische Abenteuer“ wird im Stadttheater aufgeführt

Statt wie ursprünglich geplant die Oper „Eine Rosskur“ zu spielen, wird „Theatralische Abenteuer“ auf der Bühne des Stadttheaters zu sehen sein. Ein an Musikern abgespecktes Alternativstück also. Zu diesem Werk hat Johann Wolfgang von Goethe mit seinem Schwager Christian August Vulpius für das Weimarer Hoftheater 1791 das Libretto geschrieben und dazu Musik von Domenico Cimarosa und Wolfgang Amadeus Mozart zusammengestellt. Die komische Oper bringt Probleme eines Opernbetriebs mit Streitereien der Primadonnen, Komponisten, Librettisten und des Theaterdirektors auf die Bühne, hatte Horst Vladar als „Vater der Kammeroper“ verraten. Er ist es auch, der die Darbietung inszeniert. Sie wird am 18. Juli im Neuburger Stadttheater Premiere feiern.

Im vergangenen Oktober hatten die Mitglieder des Kultur- und Tourismusausschusses dafür einem Zuschuss von 60.000 Euro zugestimmt. Einen Betrag in gleicher Höhe erhielt die Neuburger Kammeroper bereits für die Aufführung 2019. Die Einnahmen beliefen sich damals auf mehr als 17.000 Euro, wodurch für die Stadt ein Defizit von fast 43.000 Euro entstand. Coronabedingt aber bleibt ein Großteil der Einnahmen in diesem Jahr aus, das Defizit wächst demnach.

Immerhin gab es für die Organisatoren zuletzt eine gute Nachricht: Die bayerische Staatsregierung verkündete Anfang der Woche, dass die bisherige Zahl der Zuschauer, die sich eine Aufführung ansehen dürfen, erhöht werden könne. Demzufolge dürfen ab 22. Juni nicht mehr nur 50, sondern insgesamt hundert Besucher in das Neuburger Stadttheater. Wie die Kulturamtsleiterin in der Sitzung erklärte, könnten an fünf Terminen damit Einnahmen in Höhe von 8000 Euro erzielt werden. Heruntergerechnet, nach allen Abzügen, beziffert sich die Zuschusshöhe, die die Neuburger Kammeroper erbittet, auf 47.000 Euro.

Die Eintrittspreise für die Kammeroper sollen 2020 beibehalten werden

Die Kammeroper sei wichtig, bekräftigte Marieluise Kühnl – auch weil sich Neuburg mit der Veranstaltung als Kulturstadt weiter profiliere. „Die Vorstellungen sind überregional beliebt.“ Ihre Besucher würden die örtliche Gastronomie und Hotellerie unterstützen. „Neuburg hat ein gutes Image dadurch gewonnen.“ Deshalb solle die Kammeroper auch dieses Jahr stattfinden.

Eine Ansicht, die die Kulturamtschefin mit den Stadträtinnen und Stadträten offensichtlich teilt. Einstimmig gewährten sie den Zuschuss für die traditionsreiche Aufführung. Die Eintrittspreise dafür sollen in diesem Jahr beibehalten werden. Zuvor hatte Sabine Schneider von der SPD zur Überlegung gebracht, die Tickets in der kommenden Saison doch „locker“ um zehn bis 15 Prozent zu erhöhen. Betrachte man die Eintrittspreise ähnlicher Veranstaltungen, sagte sie, sei man derzeit die billigste in Bayern.

Auch Gabriele Kaps appellierte daran, den Zuschuss zu gewähren. „Neuburg ist Kultur“, sagte sie. Zudem müsse man bedenken, dass man mit der Kammeroper auch berufsmäßigen Künstlern helfe, von denen viele nach wie vor unter den Folgen der Corona-Krise leiden. „Wenn wir Kulturstadt bleiben wollten, sollten wir den Antrag unterstützen.“

Die Neuburger Kammeroper wird mit dem Stück „Theatralische Abenteuer“ an fünf Terminen zu sehen sein: Samstag, 18. Juli, Sonntag, 19. Juli, Freitag, 24. Juli, Samstag, 25. Juli und Sonntag, 26. Juli.

Lesen Sie auch:

Themen folgen