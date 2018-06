00:33 Uhr

Die Neuburger Rundschau – aus Sicht von Kindern

Das Redaktionszimmer wurde am Freitagnachmittag zur Malwerkstatt. In dieser Ausgabe finden sich Zeichnungen von (von vorne gegen den Uhrzeigersinn) Justus und Vinzenz Fortner, Kathrin Kaltenstadler (stand hilfreich den Kindern zur Seite), Anton Demuth, Christoph Kaltenstadler, Pauline Demuth und Mia Grömmer.

Warum in der heutigen Ausgabe so manches Bild anders aussieht als sonst üblich

Im Konferenzzimmer der Neuburger Rundschau haben gestern die Stifte geglüht. Wo normalerweise die Redakteure über die Themen der kommenden Ausgaben sprechen, haben sechs Kinder Platz genommen und ein außergewöhnliches Zeitungsprojekt in die Tat umgesetzt. Zum 10. Geburtstag der Capito-Seite, die täglich im überregionalen Teil unserer Zeitung erscheint und auf der kindgerecht Nachrichten aus aller Welt aufbereitet werden, erscheinen die Augsburger Allgemeine und alle ihre Heimatausgaben heute in einer ungewöhnlichen Aufmachung. Statt Fotos werden in dieser Ausgabe überwiegend Zeichnungen junger Capito-Seiten-Leser veröffentlicht.

Auch in der Neuburger Rundschau wurde so manches konventionelle Bild ausgetauscht. Wie etwa das Foto vom Buchsbaumzünsler auf dieser Seite, der derzeit so manchem Gärtner Sorgen bereitet. Oder die Illustration zu Fritz Seebauers 90. Geburtstag heute. Auch Burgheims Fußballtrainer Harry Grimm sieht heute ein bisschen anders aus als sonst. Aber sehen Sie selbst, mit welcher Bravour die Kinder aus Neuburg und Obermaxfeld ihre Aufgabe gemeistert haben. Wir sagen jedenfalls ganz herzlichen Dank an Mia Grömmer (10), Vinzenz und Justus Fortner (9 + 7), Pauline und Anton Demuth (11 + 8), Christoph Kaltenstadler (13) für ihre Teilnahme – und an Kathrin Kaltenstadler, die die Kinder für uns zusammengetrommelt und betreut hat. (clst)