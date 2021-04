09:29 Uhr

Die Polizisten waren nicht im Dienst, machten aber doch ganze Arbeit

Ein Ladendieb wurde in Ingolstadt gestellt.

Ein Mann hatte in einem Supermarkt in Ingolstadt Waren mitgehen lassen, die er nicht bezahlt hatte. Dass er damit durchkam, verhinderten zwei Polizisten in ihrer Freizeit.

Einer aufmerksamen Verkäuferin eines Supermarktes fiel am Samstagabend ein 37-jähriger Ingolstädter auf, der sich auffällig im Geschäft verhielt. Das hatte seinen Grund. Denn als der Mann den Laden verließ, hatte er Waren mitgenommen, die er nicht bezahlt hatte. Deshalb wurde er von den Mitarbeitern angesprochen. Doch der 37-Jährige zeigte keine Reaktion und wollte flüchten. Doch er kam nicht weit. Zwei zufällig in ihrer Freizeit anwesende Polizisten erkannten die Situation , schnappten sich den renitenten Mann und hielten ihn fest. Anschließend stellten sie das Diebesgut bei ihm sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. (nr) Lesen Sie auch: Er hat ein großes Herz für die Hofkirche in Neuburg

Stau bei der Zulassungsstelle Neuburg – CSU-Fraktion fordert schnelle Lösungen

„Riesenfrechheit“: Hausärzte kritisieren Impfstoff-Verteilung im Raum Neuburg

Themen folgen