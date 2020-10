07:00 Uhr

Die alte Krippe von St. Peter in Neuburg ist Geschichte

Plus Der Neuburger Krippenbaumeister Peter Stowasser hat eine neue Weihnachtskrippe für die Stadtpfarrkirche Sankt Peter gebaut. In Corona-Zeiten gab es dadurch auf dem Weg dorthin nicht geahnte Probleme.

Von Manfred Rinke

Er hielt sich bedeckt, als Schreinermeister Bernhard Fortner ihn vor zwei Jahren vorsichtig darauf ansprach, ob er sich vorstellen könnte, eine neue Weihnachtskrippe für St. Peter zu bauen. Peter Stowasser war klar, dass dies alleine schier unmöglich ist. Auch die damals vorhandenen Räumlichkeiten bei sich zu Hause waren nicht so, dass er es sich zugetraut hätte, ein Werk in dieser Größenordnung anzugehen. Mittlerweile steht das Schmuckstück fertig in seiner Garage und wartet darauf, auf seinem vorgesehenen Platz in der Stadtpfarrkirche aufgebaut zu werde.

Eine Hau-Ruck-Entscheidung war die Zusage, die Krippe zu bauen sicherlich nicht gewesen. Fast ein Jahr lang ließ sich der 67-Jährige Zeit für die Entscheidung „und ich habe mir echt viele Gedanken gemacht“, erzählt Stowasser. Auch den Präsidenten der Tiroler Krippenbauer, Oswald Gapp, zog er zu Rate. Mit ihm und im Beisein von Schreinermeister Fortner und Stadtpfarrer Herbert Kohler sah er sich in St. Peter an, wo die Krippe stehen soll. Danach meinte sein Krippenbaufreund Gapp: „Peter, da kannst du fast nicht absagen, da kannst du dich eher geehrt fühlen, wenn du das machen darfst.“ Pfarrer Kohler hatte bei dem Termin eingeworfen, dass es schön wäre, wenn nach Abschluss der Renovierung der Stadtpfarrkirche zu Weihnachten auch eine neue Krippe aufgebaut würde. Als die alte, die jahrzehntelang gute Dienste geleistet hatte, vergangenes Weihnachten schließlich letztmals aufgebaut wurde, half Stowasser mit. „Als wir danach beim Essen saßen, habe ich mich entschlossen, Ja zu sagen und die Krippe zu bauen.“ Welche Probleme auf ihn zukommen würden, ahnte er zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Halfen beim Abbau der alten Krippe (von links): Stadtpfarrer Herbert Kohler, Mesnerin Margit Ettig, Mesner Hermann Bögler, Krippenbauer Peter Stowasser sowie der damalige Pater Josef Li Peng Cui und der damalige Kaplan Jerome Muyunga. Bild: Wolfgang Böhm

Mit dem Abbau der alten Krippe in Neuburg St. Peter begann die Arbeit von Peter Stowasser

Mit dem Abbau der alten Krippe, „deren Seele ich erhalten will“ (Stowasser), begann heuer im Februar seine Arbeit. Noch bevor Corona das ganze Leben ändern sollte, fuhr der gebürtige Oberpfälzer mit seiner Gattin Christa zu seinem Hintergrundmaler Walter Grach nach Innsbruck und mit ihm nach Seefeld zu Oswald Gapp. „Sie standen hinter meinen Vorstellungen, wie ich die neue Krippe bauen wollte: mehr als Stadt und das Geschehen der Geburt in einer offenen Höhle“, beschreibt der leidenschaftliche Krippenbauer. In Seefeld wurden auch die Maße (Länge 2,80 Meter, Tiefe 1,40 Meter), der Hintergrund, das Landschafts- und das Stadtbild sowie das Geschehen festgelegt. Zudem hatte Stadtpfarrer Kohler gebeten, dass die neue Krippe 20 Zentimeter schmäler wird und ihre seitlichen Teile etwas schräg gestellt werden, damit die Gedenktafeln links und rechts vom Josefsaltar in St. Peter sichtbar bleiben. „Vom Treffen in Seefeld bin ich erleichtert heimgefahren“, sagt Stowasser. Ende Februar legte er schließlich los. Mit dem Bau einer neuen Gartenhütte war er zwischenzeitlich zu Hause auch räumlich besser auf die Aufgabe eingerichtet.

Kurz darauf kam Corona „und ich schickte ein Stoßgebet in den Himmel, dass das gut gehen möge“. Für ihn, der seit sieben Jahren voller Hingabe Krippen baut, begann die bislang größte Herausforderung. „Schließlich ist es eine Ehre, das Schönste, was dir noch dazu in deiner Heimatstadt passieren kann.“ Froh war er deshalb auch, dass sein Krippenbaufreund Bernhard Peltri, mit dem er vier Jahre auf der Meisterfachschule in Garmisch verbrachte, seine Hilfe zusagte.

Wegen des Lockdowns konnte kein Helfer mehr zu Peter Stowasser nach Neuburg kommen

Doch zunächst konnte der ihm nicht helfen. Denn wegen Corona kam keiner mehr zu ihm nach Neuburg – weder Hintergrundmaler Grach, noch Kollege Peltri. „Die erste Zeit war ich somit auf mich alleine gestellt“, erzählt Stowasser. Abstimmungen mit den beiden waren in den folgenden Wochen nur telefonisch möglich, was die Arbeit schwierig machte, zumal nicht abzusehen war, wann sich die Situation wieder ändern würde. „Aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich es schaffe – und davon ließ ich mich auch nicht abbringen.“

Die Stunden lassen sich nicht zählen, die Peter Stowasser mit Unterstützung befreundeter Kollegen, in das neue Schmuckstück für St. Peter investiert hat. Wie die Krippe im Ganzen aussieht, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. Bild: Manfred Rinke

Nach viel Kleinarbeit und wieder gelockerten Corona-Maßnahmen konnte Peter Stowasser mit Hilfe von Bernhard Peltri im Mai die gesamte Grundplatte aufbauen. „Von da ab ging es wieder reibungsloser dahin“, erzählt Stowasser. Es begann der Rohaufbau der Stadt und der Landschaft zunächst ohne die Botanik. Dann wurde mit Walter Grach die Hintergrundbemalung final abgestimmt, damit er sie fertigstellen konnte. Da war es August „und wir gönnten uns drei Wochen schöpferische Pause“. Dann der Endspurt von September bis Anfang Oktober. Finale Arbeit war das Gestalten der Botanik. Die Materialien, unter anderem Moos und kleine Gräser, hatte Peter Stowasser mit seiner Frau Christa gesammelt. Die Palmen setzte Freund Peltri ein.

Das Werk war vollbracht und weil es etwas Bleibendes sein soll, war Stowasser von Anfang an auch dahinter, dass es für Krippe, Hintergrundbild und Figuren einen ordentlichen Aufbewahrungsraum geben wird. Dafür wird künftig die Sakristei dienen. In voller Pracht zu sehen sein wird die neue Weihnachtskrippe am ersten Advent, dem 29. November. Rund eine Woche vorher wird sie dort aufgebaut.

In weiteren drei Geschichten wird die Neuburger Rundschau die Details der nicht zuletzt durch Corona schwierigen Arbeiten auf dem Weg zur neuen St. Peter-Krippe erzählen.

