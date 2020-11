vor 33 Min.

Diesen letzten Schliff erhielt die Krippe für St. Peter in Neuburg

In der Garage von Peter Stowasser (links) malte Walter Grach sein Hintergrundbild fertig.

Plus Als Hintergrundmaler Walter Grach seinen Pinsel auf die Seite legte, war mit der neuen Krippe von St. Peter in Neuburg ein Gesamtkunstwerk entstanden. Jetzt wartet das große Finale.

Von Manfred Rinke

Über ein halbes Jahrhundert hat die alte Weihnachtskrippe in St. Peter zur Adventszeit die Stadtpfarrkirche geschmückt. Nun hat sie ausgedient. Der Neuburger Krippenbaumeister Peter Stowasser hat, wie berichtet, in den vergangenen neun Monaten eine neue Krippe gebaut. Wie er dabei vorging und auf welche Probleme er dabei stieß, erzählen wir in einer kleinen Serie. Im vierten Teil geht es um das Hintergrundbild und die Botanik.

St. Peter in Neuburg: Walter Grach erhielt von Peter Stowasser nur eine Beschreibung

Walter Grach erhielt von Peter Stowasser nur eine Beschreibung, wie er sich die neue Weihnachtskrippe für die Stadtpfarrkirche St. Peter vorstellt. Dass zum Beispiel Geburtshöhle, Stadt und Stadtmauer von zwei Tälern eingefasst werden, wie Landschaft und Botanik aussehen und welche Farben die gesamte Krippe bestimmen.

Dreidimensionaler Eindruck: Die Frau mit Kind auf dem Weg zur Geburtshöhle. Bild: Manfred Rinke

„Und in all die Vorstellungen des Krippenbaumeisters dachte ich mich hinein und überlegte lange, wie ich das umsetzen könnte“, erzählt der erfahrene Hintergrundmaler aus Innsbruck. Schließlich musste er ohne eine Vorlage ein grobes Hintergrundbild anfertigen, das als Grundlage für den späteren Aufbau der Krippe auf die Grundplatte dienen sollte. Erst danach konnte Walter Grach sein Werk vollenden.

Drei, vier Wochen zwischen April und Mai brauchte er für die erste Fassung des Hintergrundbildes. Zu sehen waren linker Hand ein Gebirge, das sich an das felsige Gelände der Krippe anlehnen sollte, ein biblisches Dorf und mittig oben der farblich weiche Übergang zum Bild am Josefsaltar in St. Peter, wo die Krippe einmal stehen sollte. „Grach hat schon beim Rohentwurf die Farben getroffen, das hat letztlich super harmoniert“, erinnert sich Stowasser, der mit dem Österreicher schon seit einigen Jahren zusammenarbeitet.

Als er und sein Krippenbaumeister-Freund Bernhard Peltri aus Marktoberdorf Mitte Juni mit dem Aufbau der Krippe auf die Grundplatte fertig waren, konnte Grach letzte Hand anlegen. In der Garage von Peter Stowasser, wo die Krippe aufgebaut ist, vollendete er dann sein Hintergrundbild. Nahtlos setzten sich dort Landschaft und Stadtmauer fort, auch die Botanik floss ins Bild mit ein. Denn Palmen, Zypressen, Sträucher, Moos und Sand bauten Stowasser und Peltri in der Woche, in der auch der Maler da war, in die Krippe ein.

Hintergrundbild der Krippe in St. Peter in Neuburg: Im Juli war die Hauptarbeit getan

„Ich achte darauf, dass das Hintergrundbild nicht ablenkt und versuche, dass durch die Raumaufteilung und eine gezielte Linienführung das Auge des Betrachters auf das Wesentliche gelenkt wird“, erklärt der Künstler. Die eigentliche Krippe mit Figuren, Gelände, Stadt und Krippenberg und der Hintergrund sollten harmonisch wirken und als eine Einheit wahrgenommen werden. „Als Maler passe ich mich einfach im Stil und Farbton an die Bauweise und die Farbgebung des Krippenbaumeisters an“, sagt Walter Grach.

Wichtig sind auch Detailarbeiten wie der Bachlauf und die Botanik. Bild: Manfred Rinke

Wie das Bild letztlich im Detail aussieht, sei im Vorfeld nie exakt zu bestimmen. Das ergebe sich erst in der Zusammenführung mit der bestehenden Krippe.

Als der Österreicher nach einer Woche die Pinsel auf die Seite legte, waren Krippe und Bild zu einem Gesamtkunstwerk verschmolzen. Die Darstellungen auf dem Hintergrundbild, wie Stadtmauer, Kamele, Hirten und besonders die Frau mit Kind, die zum Geschehen in der Geburtshöhle läuft, vermitteln einen dreidimensionalen Eindruck. „Das passt alles perfekt zusammen“, sagt Peter Stowasser.

Letzter Schliff für St. Peter: Bei Reparaturen half Krippenbaufreund Bernhard Peltri

Es war Ende Juli und die Hauptarbeit damit erledigt. Nach einer Pause im August, „in der ich auch ein bisschen Abstand vom Ganzen gewinnen konnte“, musste der 67-Jährige nur noch einige Feinarbeiten erledigen, beziehungsweise erledigen lassen.

Bei Reparaturen an demolierten Holztieren – wie abgebrochene Beine bei Schafen – half erneut Krippenbaufreund Bernhard Peltri und eine talentierte, befreundete Hobbyschneiderin sorgte dafür, dass die Gewänder einiger Figuren dem Aussehen der neuen Krippe angepasst wurden. Um den letzten Schliff an der Botanik und ein nochmaliges Nachsanden kümmerte sich Peter Stowasser selbst.

Krippe und Hintergrundbild verschmelzen zu einem Ganzen. Bild: Manfred Rinke

Was jetzt noch fehlt, ist der Aufbau der neuen Weihnachtskrippe dort, wo sie ab dem ersten Advent erstrahlen soll: vor dem Josefsaltar in St Peter. Selbstverständlich mit einem an der linken und rechten Seite nach vorne abgeschrägten Hintergrundbild, damit die Sicht auf die Gedenktafeln neben dem Altar erhalten bleibt.

