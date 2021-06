So will die Gemeinde Ehekirchen Weidorf vor Hochwasser schützen

Plus Nach den jüngsten Überflutungen im Ehekirchener Ortsteil Weidorf wird nach Rückhaltemöglichkeiten gesucht. Welche Maßnahmen die Gemeinde ergreifen will.

Kampf dem Hochwasser: Gleich zwei Hochwasserereignisse ereilten den Ehekirchener Ortsteil Weidorf. Anfang Juni gab es stark überflutete Straßen, Grundstücke und vollgelaufene Keller. „Das war eine große Belastung für die Bürger, Feuerwehrleute und Helfer“, berichtete Bürgermeister Günter Gamisch. Er hat Videos gedreht, die unter anderem zeigen, wie Wasser aus einem Gullydeckel aufsteigt und die Straße herabfließt. Zudem wurde ein asphaltierter Wirtschaftsweg südlich der Schulstraße unterspült. Die Instandsetzung mit Einbau einer Rinne, um das Wasser kanalisieren zu können, war noch während des Baus dem nächsten Starkregen teilweise zum Opfer gefallen. Ebenfalls betroffen war die Ortsverbindungsstraße zwischen Echsheim und Weidorf.