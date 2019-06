Eichenprozessionsspinner: Bergheim darf fällen – im Herbst

Plus In Unterstall fürchten einige Anwohner um ihre Gesundheit, hinter ihren Häusern nistet der Eichenprozessionsspinner. Eine Lösung scheint jetzt nahe.

Bis Oktober müssen die Anwohner des Wohngebiets „An der Holzgasse“ in Unterstall noch durchhalten: Dann können vier der vom Eichenprozessionsspinner befallenen Eichen gefällt werden, die unmittelbar an einige der Grundstücke im Wohngebiet angrenzen. Das haben die Sprecherin des Landratsamtes, Sabine Gooss, und der Bergheimer Bürgermeister Tobias Gensberger übereinstimmend mitgeteilt.

Bis es soweit ist, möchte die Gemeinde die Raupen von den befallenen Eichen weiterhin absaugen. Doch zunächst sollen die vier am stärksten befallenen Bäume im Laufe der Woche beschnitten werden, wie der Gemeinderat in Bergheim am Montag einstimmig beschloss. Auch wenn eine Lösung im Wohngebiet somit nun in Sicht ist: Für überschwänglichen Jubel sorgte das Vorgehen des Landratsamtes im Gemeinderat nicht.

Gemeinderat in Bergheim hatte Fällung schon beschlossen

Schon im März hatte der nämlich beschlossen, dass die Eichen gefällt werden sollen. Doch dazu ist die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde notwendig, die am Landratsamt angesiedelt ist – und im Frühjahr eine Fällung noch prompt untersagt hatte. Die Anwohner hatten damals das Anliegen auf die Tagesordnung des Gemeinderates gebracht, da sie um ihre Gesundheit fürchteten – und weiterhin fürchten.

Denn Eichenprozessionnspinner sind kleine Raupen, die sich zu Nachtfaltern verpuppen und Brennhaare haben. Diese knicken leicht ab, der Wind trägt sie teils kilometerweit – und wer mit ihnen in Kontakt kommt, kann schmerzhafte Entzündungen und Erkrankungen davon tragen.

Konflikt zwischen Gemeinde, Anwohnern und Landratsamt in Unterstall

In einer Stellungnahme bezeichnete Siegfried Geißler, der Leiter der Naturschutzbehörde, die Bäume als „besonders geschützt“, da sie als Teil des Naturparks Altmühltal für Landschaftsbild und Natur enorme Bedeutung hätten. Er befürwortete deshalb eine Behandlung mit Biopesitzid – was die Gemeinde unter Aufsicht von Vertetern des Landratsamtes dann auch tat.

Dennoch habe es in diesem Jahr einen massiven Befall an den Eichen gegeben, wie Bürgermeister Gensberger auf der Gemeinderatssitzung berichtete. Anfang Juni beauftragte die Gemeinde schließlich eine Fachfirma, die die Raupen von den Bäumen absaugte. Wie Gensberger berichtet, habe die Firma aber nicht sicherstellen können, dass alle Raupen entfernt worden sind – einen erneuten Befall habe sie außerdem als wahrscheinlich bezeichnet.

Eichenprozessionsspinner eine Folge des Klimawandels

Der frühere Neuburger Seminarförster Alfred Hornung teilt diese Einschätzung grundlegend. Er sagt, mit dem Eichenprozessionsspinner müsse man zukünftig wohl leben. Grund dafür sei das wärmere Klima, das die Ausbreitung der Tiere begünstige. Jegliche Bekämpfungsmaßnahmen könnten den Befall stets nur für das jeweils laufende Jahr eindämmen.

So ist auch zu erklären, dass Anwohner wie Gemeinderat auf eine Fällung der Eichen pochten. Denn neben der gesundheitlichen Belastung für die Anwohner aufgrund der Brennhaare bedeuten die Eichenprozessionsspinner für die Gemeindekasse einen erheblichen Aufwand: Die Kosten der Behandlung trägt nämlich die Gemeinde Bergheim. Die Bäume zu fällen, ist für sie auf lange Sicht günstiger. Zum Zeitpunkt der Gemeinderatssitzung lag die Erlaubnis, die Bäume umzumachen, noch nicht vor.

Gemeinderat in Bergheim: rauer Ton wegen Eichenprozessionsspinner

„Irgendwas läuft im Landratsamt verkehrt“, wurde Gemeinderat Karl Braun deshalb seinen Unmut los. Der Zorn dürfte sich inzwischen etwas gelegt haben. „Eine Meisterleistung des Landratsamtes ist das nun nicht“, sagte Bürgermeister Gensberger als Reaktion auf die Entscheidung des Landratsamtes. Er würde sich weiterhin wünschen, die Bäume bereits früher fällen zu können – sofern darin keine Vögel nisten. Doch: „Die Gemeinde kann mit dieser Lösung leben.“