27.02.2020

Einbruchsserie in Neuburg geklärt

Polizei nimmt 24 Jahre alten Mann aus dem Landkreis fest

Zahlreiche Einbrüche hat ein zunächst Unbekannter in der Zeit von Mitte September bis Mitte Dezember 2019 in Neuburg begangen. Wie die Polizei nun mitteilt, war dafür wohl ein 24 Jahre alter Mann aus dem Landkreis verantwortlich.

Eingebrochen wurde nach Angaben der Polizei in insgesamt zehn Gartenhäuser, zwei Kellerabteile, in einen Kindergarten, in 15 Baucontainer, eine Werkstatt und ein Sportheim. Außerdem soll ein abgestellter Wohnwagen aufgebrochen worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, der Beuteschaden auf 1500 Euro.

An den jeweiligen Tatorten konnten den weiteren Angaben der Beamten zufolge Spuren gesichert werden. Die Auswertungen des Spurenmaterials haben zu dem 24-Jährigen aus dem Landkreis geführt, der wegen seiner Vorgehensweise an den Tatorten bereits verstärkt in das Visier der Ermittler geraten war. Der Mann ist zwischenzeitlich festgenommen worden. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen sind weitestgehend abgeschlossen und werden der Staatsanwaltschaft Ingolstadt für das weitere Strafverfahren vorgelegt. (nr)

