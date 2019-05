17:03 Uhr

Eine Feuerwehr mit einer bewegten Geschichte

Die Feuerwehr Feldkirchen feiert am 26. Mai ein großes Fest anlässlich ihres 140-jährigen Bestehens.

Von Fabian Kluge

Den eigentlichen Ursprung ihrer Geschichte hat die Feldkirchener Feuerwehr schon rund zwei Monate vor ihrer offiziellen Gründung. Als die Pflichtfeuerwehr am 23. Januar 1879 zum Brand im königlichen Hofgestüt Rohrenfeld gerufen wird, erkannten die mutigen Einsatzkräfte, was eine gut organisierte Feuerwehr leisten kann. Nur wenige Wochen später, am 9. März, gründeten sie die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen. 26 Mitglieder zählte die Wehr damals, heute sind es über 100.

Besonders hängengeblieben in der 140-jährigen Geschichte ist das Jahr 1998. Am 23. April wird die Feuerwehr Feldkirchen zusammen mit zahlreichen anderen Einsatzkräften in den Industriepark im Neuburger Stadtteil gerufen. Dort wütete damals ein Großbrand, der die unglaubliche Schadenssumme von rund zwölf Millionen D-Mark verursachte. „Solche Ereignisse vergisst man nicht“, erinnert sich der Erste Vorsitzende Paul Pettmesser.

Feuerwehr Feldkirchen: Das ist zum Fest geboten

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Feldkirchener Feuerwehr ist das Jahr 2003. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling übergab den Schlüssel des 522.000 Euro teueren neuen Feuerwehrhauses an Vorstand Josef Naß. Das Gebäude hatte sich die Freiwillige Feuerwehr im wahrsten Sinne des Wortes selbst erarbeitet. Denn 58 Kameraden investierten insgesamt über 5500 Arbeitsstunden, um die neue Heimat beziehen zu können. Am 26. Mai feiert die Stadtteilwehr nun ihr 140-jähriges Bestehen mit einem programmreichen Gründungsfest.

Programm: 9 Uhr Empfang der Vereine mit anschließendem Weißwurstfrühstück; 10.30 Uhr Festgottesdienst; 12 Uhr gemeinsames Mittagessen im Festzelt. Der Gartenbauverein Feldkirchen serviert Kaffee und Kuchen. Zur musikalischen Unterhaltung spielen die Sehensander Musikanten auf. Am Nachmittag sind Einlagen von den Sehensander Maibaumkindern und der Square-Dance-Gruppe geplant.

