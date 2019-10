vor 18 Min.

Eine Vertriebene ist in Hatzenhofen sesshaft geworden

Gertrud Tanzer hat am Samstag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Sie erinnert sich an gute und weniger gute Tage.

Von Michael Geyer

Auf ein bewegtes, zum Teil aufregendes Leben kann Gertrud Tanzer aus Hatzenhofen zurückblicken. Am vergangenen Samstag konnte sie ihren 90. Geburtstag feiern. Geistig ist sie noch frisch und sprüht förmlich vor Erzählfreude, als sie aus ihrem Leben berichtet, das nicht immer einfach und ganz sicher kein Zuckerschlecken war.

Sie wurde am 12. Oktober 1929 im Altvatergebirge in Weidenau, der Partnerstadt von Neuburg, geboren. Mit ihrer elf Jahre jüngeren Schwester wuchs sie in einem behüteten Elternhaus auf. „Es war eine andere Zeit. Wir hatten nicht viel, unsere einzigen Haustiere waren Hasen“, erinnert sie sich. Ihr Vater war gelernter Zimmermann und arbeitete auch im Steinbruch, die Mutter verdiente als Zugehfrau ein paar Mark dazu. So reichte das Geld auch noch für den Kindergarten.

Gertrud Tanzer: Mit 17 Jahren wurde sie zur Zwangsarbeit eingeteilt

Ein Foto, auf dem sie mit einem Samtkleid und spitzer Haube abgebildet ist, erinnert sie an diese unbekümmerte Phase ihrer Kindheit. Nach der Schule musste sie ein „Pflichtjahr“ absolvieren, entweder bei einer kinderreichen Familie oder bei einem Bauern. Sie kam auf einen Hof und musste dort das Melken lernen und tüchtig hinlangen. Mit 17 Jahren geriet sie in die Mühlen des verlorenen Krieges und der Vertreibung und wurde zusammen mit anderen jungen Frauen zur Zwangsarbeit in Tschechien gezwungen. Als sie wieder nach Hause kam, waren viele ihrer Nachbarn bereits ausgesiedelt.

Auch sie wurde vertrieben und landete in Furth im Wald. Mit einem Viehwaggon ging es weiter in den Westen, wo sie zuerst in Neuburg, dann in Holzkirchen landete. Doch es sollten auch bessere Zeiten kommen. Bald lernte sie ihren Franz kennen. 1954 wurde geheiratet, danach das Häuschen in Hatzenhofen gebaut und 1960 bezogen. Drei Kinder zog das Paar groß und Gertrud Tanzer war auch noch 14 Jahre lang Tagesmutter für ein weiteres Kind. Einen großen Verlust für die Familie bedeutete der Tod von Sohn Franz und Enkelkind Bettina.

Mittlerweile ist Gertrud Tanzer auf den Rollstuhl angewiesen

Heuer durfte das Paar seine Eiserne Hochzeit feiern. Die Jubilarin arbeitete gerne zusammen mit ihrem Mann im Garten und versorgte die Kinder und Enkel mit selbstgestrickten Sachen. Im heurigen Frühjahr änderte ein unglücklicher Sturz das bis dahin recht aktive Leben der Jubilarin. Jetzt ist sie auf den Rollstuhl angewiesen, womit sie sich gar nicht recht abfinden mag.

Trotzdem sagt sie: „Ich bin zufrieden, dass es noch so geht.“ Tochter Gertraud und Schwiegersohn Helmut, die gleich nebenan wohnen, unterstützen sie, wo es nötig ist. Zum Geburtstag gratulieren Ehemann Franz mit den Kindern, sieben Enkelkindern und Urenkelin Emma. Zur Feier im Tennisheim kam die ganze Großfamilie zusammen. Auch VdK-Vorsitzende Ulrike Polleichtner überbrachte Glückwünsche. Zweiter Bürgermeister Alfred Ehrnstraßer kommt am Montag zum Gratulieren.

