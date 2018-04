vor 34 Min.

Einem zauberhaften Getränk zur Ehre

In der Ingolstädter Innenstadt war an diesem Fest-Wochenende einiges los. Das lag nicht nur am Fest zum reinen Bier.

Es kommt schon vor, dass aus diesem Brunnen in der Ingolstädter Altstadt reines Bier fließt. Allerdings nutzten alle Zauberkünste der Hexe Walpurga Sonntagmittag nix. Was aus dem Hahn kam, blieb Wasser. Es mangelte ganz generell allerdings auch nicht an frisch Gezapftem. Die tausenden Gäste in der Ingolstädter Innenstadt waren am Wochenende bestens versorgt. Wer nach einem Schnäppchen am Verkaufstisch des Schanzer Antikmarktes Richtung Hohe Schule bummelte, wurde auch dort mit gut gefüllten Krügen bedient. (nr)