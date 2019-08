17:35 Uhr

Einzelhandel: Das tut sich in der Neuburger Innenstadt

Plus Einige Läden ziehen um, andere schließen komplett: Welche Veränderungen beim Neuburger Einzelhandel anstehen und wo welche Läden demnächst zu finden sind.

Von Fabian Kluge

Unweigerlich stechen die großen gelben Prozent-Zeichen beim Gang durch die Färberstraße ins Auge. Darunter prangt der Aufkleber „wegen Schließung“, der das Ende des nächsten Geschäfts in der Neuburger Innenstadt besiegelt. Nur ein paar Meter weiter in der Münchner Straße sind die Aufkleber rot. „Alles muss raus“, heißt es da. Dort geht es immerhin nur um einen Umzug. Nur zwei Beispiele für die Veränderungen, die in den kommenden Wochen in Neuburg anstehen. Einige Läden ziehen um, andere werden ganz aus der Stadt verschwinden. Eine Übersicht, was sich in der Geschäftswelt tut:

Engelapotheke sucht Nachmieter: Schon länger geschlossen hat die Engelapotheke in der Münchner Straße. Inhaberin Sonja Lechner-Festl wollte sich örtlich umorientieren und hat deshalb die Apotheke seit 1. August aufgegeben. Da sie gleichzeitig Vermieterin der Räume ist, sucht sie nun einen Nachfolger für die 180 Quadratmeter im Altbau. Welches Gewerbe die Apotheke beerben soll, da ist Lechner-Festl offen: „Ich kann mir alles vorstellen. Nur für Gastronomie sind die Räume eher nicht geeignet, weil es keinen Außenbereich gibt.“



Die Engel-Apotheke hat schon seit 1. August geschlossen. Derzeit sucht die ehemalige Inhaberin nach Nachfolgern für die Mieträume. Bild: Fabian Kluge

Die Gerry-Weber-Filiale in der Färberstraße wird nach der Insolvenz des Unternehmens komplett aus Neuburg verschwinden. Bild: Fabian Kluge

Wer an der Ampel am Huber-Eck stand, konnte sich die Rotphasen mit einem Blick auf elegante Tanzschuhe und zuckersüße Tutus für kleine Ballerinas verkürzen. Der Tanzshop der Tanzschule Taktgefühl ist nun vor Kurzem umgezogen – und zwar in die Räume der Tanzschule am Bürgermeister-Hocheder-Platz. „Das hat vor allem logistische und organisatorische Gründe, weil sich ein Großteil unserer Kunden ohnehin aus unseren Tanzschülern rekrutiert“, begründet Bernhard Gems den Umzug. Aus dem kleinen Laden wird ein Handwerker aus dem Umland einen Ausstellungsraum machen, in dem er seine Produkte präsentiert. Aus der Perlenoase wird Très-Chic exklusiv: Vor knapp drei Monaten hat Eva Zwack ihre Perlenoase an der Ecke Rosenstraße/Färberstraße geschlossen – „aus Altersgründen“, wie sie betont. Seitdem steht der kleine Laden leer. Doch nicht mehr lange. Schon bald wird es dort Taschen und Schuhe aus echtem Leder sowie Mäntel und Jacken aus Pelz geben. Kamila Kotrych erweitert ihr Sortiment um französische, exklusive Mode. Ihr Bekleidungsgeschäft Trés-Chic in der Rosenstraße bleibt bestehen und setzt den Schwerpunkt weiterhin auf italienische Mode. Ein genaues Eröffnungsdatum steht laut Kotrych noch nicht fest. (mit clst, glori)

