10.08.2018

Eisernes Priesterjubiläum in Ammerfeld

Vor 65 Jahren wurde Monsignore Otto Maurer zum Pfarrer geweiht. Der Papst ernannte ihn einst zum Kaplan Seiner Heiligkeit

Von Michael Geyer

Anlässlich des Pfarrfestes hat Monsignore Otto Maurer zusammen mit den Angehörigen seiner früheren Pfarreien Ammerfeld, Emskeim und Rohrbach sein 65. Priesterjubiläum gefeiert. Otto Maurer wurde am 29. Juni, dem Fest Peter und Paul, 1953 in Eichstätt zum Priester geweiht und war von 1983 bis 1998 Pfarrer in den drei Pfarreien, die dem Bistum Eichstätt angehören. Sein Name ist besonders mit der Schönstatt-Bewegung verbunden. Im Jahr 1962 wurde der in Weißenburg geborene und in Spalt aufgewachsene Kaplan Otto Maurer zum Direktor des Canisiuskonvikts – einer diözesanen Internatsschule für Buben – ernannt. Ab 1965 baute er im Canisiushof bei Kösching das Schönstatt-Zentrum auf. Sein Leben und sein priesterliches Wirken sind geprägt von der Verehrung der „Dreimal wunderbaren Mutter“ und von Pater Jakob Rehm, der die Marianische Kongregationen in Deutschland und diese Marienandacht begründet hatte.

Als Pfarrer von Emskeim trug Maurer unermüdlich zur Verehrung der Gottesmutter bei, indem er die Ruinenkirche im Spindeltal wieder zum Leben erweckte und zu einem Wallfahrtsort machte. Zusammen mit freiwilligen Helfern hauchte er mit der Errichtung eines Holzkreuzes, eines Altares und einem Muttergottesbild der Wallfahrtsstätte neues Leben ein. Im Oktober 1996 konnte der um den Pfarrer gegründeten „Förderverein der Spindeltalkirche“ die Sicherung der Ruinenkirche mit der Weihe zur Wallfahrtsstätte feiern. Auch die Renovierung des Ammerfelder Pfarrhofes fiel in die Ära Maurers. „Man konnte mit den Leuten reden und zusammenarbeiten“, erinnert er sich gern an diese Zeit.

Den Kontakt zu den „Bergpfarreien“ des Marktes Rennertshofen hat Otto Maurer, der am 26. Oktober 2011 von Papst Benedikt XVI. zum „Kaplan Seiner Heiligkeit“ ernannt wurde, nie verloren. Beim Jubiläumsgottesdienst erinnerte Pfarrer Tison Padarumadathil daran, dass Otto Maurer seit exakt 23725 Tagen „mit jedem Atemzug“ Priester sei und jeden Tag die Heilige Messe feiere. Otto Maurer mahnte in seiner Predigt seine ehemaligen Pfarrkinder, nicht gleichgültig zu sein und an sich zu glauben. Denn auch kleine Pfarreien könnten Großes bewirken.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ingrid Mayer überbrachte die Glückwünsche der drei Pfarreien und überreichte dem Jubilar einen Geschenkkorb, Maurers Pfarrhausfrau Marga Mieger erhielt eine Orchidee zum Dank. Umrahmt wurde der feierliche Gottesdienst vom Chor „La Musica“ aus Rennertshofen unter der Leitung von Ingrid Fischer.

Nach dem Gottesdienst gratulierten die Gottesdienstbesucher ihrem ehemaligen Pfarrer zu dem seltenen Jubiläum und feierten mit ihm beim gemeinsamen Mittagessen im Pfarrstadel den außergewöhnlichen Festtag.

