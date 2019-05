vor 39 Min.

FOS/BOS: Helle Räume zum Lernen und Sport machen

Der neue Anbau an der FOS/BOS/Wirtschaftsschule punktet mit Multifunktionalität und gelungenem Design.

Von Marcel Rother

Ein eigenes Fitnessstudio haben wohl die wenigsten Schulen. Eine von ihnen ist seit Kurzem die FOS/BOS/Wirtschaftsschule. Im Januar wurde der Erweiterungsbau samt neuer Turnhalle fertig gestellt, nun wurde er offiziell eingeweiht – und punktet auch in anderer Hinsicht durch seine sportlichen Leistungen.

Das betrifft vor allem die Kosten des Neubaus und die Geschwindigkeit der Fertigstellung, betonte Landrat Peter von der Grün anlässlich der Einweihungsfeier. Der Anbau sei nicht nur in verhältnismäßig kurzer Zeit fertiggestellt worden – Baubeginn war 2016 – sondern unterschritt auch den veranschlagten Kostenrahmen von 8,7 Millionen Euro – keine Selbstverständlichkeit in heutigen Tagen. Bei all dem sei es den Architekten Obel und Breitenhuber gelungen, aus engstem Raum das Maximale herauszuholen und sowohl einen funktionalen wie ästhetisch ansprechenden Neubau zu entwerfen.

FOS/BOS: Das beinhaltet der Neubau

Der Erweiterungsbau besteht aus einem lichtdurchfluteten Trakt, der an das bestehende Schulgebäude andockt und zwischen der um 90 Grad gedrehten, im Boden versenkten Einfachturnhalle und dem Altbau platziert wurde. Der Entwurf der Architekten umfasst elf neue Klassenräume, einen Fachraum für Naturwissenschaften sowie im Keller Umkleidekabinen samt Zugang zum Sportbereich mit Fitnessstudio.

Fritz Füßl, Schulleiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums, zeigte sich begeistert von den neuen Räumen. Trotz seiner Schönheit erfülle das neue Schulhaus alle Erwartungen an einen modernen pädagogischen Zweckbau. Die Räume ließen sich je nach Bedarf unterschiedlich aufteilen und nutzen. „Sie sind optimal geeignet zum Lernen und Lehren, vom Einzel- bis zum klassenübergreifenden Großgruppenunterricht.“ Die Turnhalle sei nicht nur zum Turnen geeignet, sondern auch zum Spielen, Entspannen, Prüfungen schreiben, Feste feiern oder Theater spielen.

Das Fitnessstudio ist ein Highlight des Neubaus an der FOS/BOS

Ein Highlight ist das schuleigene Fitnessstudio direkt neben der Turnhalle. Darin können sich Schüler wie Lehrer fit halten – mit modernsten Trainingsmethoden. Die Geräte merken sich etwa die Benutzerprofile und stellen sich automatisch auf die Größe, das Gewicht und den Trainingsfortschritt der Besucher ein. Vorerst steht das Studio ausgewählten Sportgruppen zur Verfügung, nach und nach soll es auf die gesamte Schule ausgeweitet werden, sagt Füßl. Bis dahin seien noch einige datenschutzrechtliche Fragen zu klären.

Abschließend erteilten Dekan Werner Dippel und Pfarrer Jürgen Bogenreuther dem Neubau den kirchlichen Segen.

