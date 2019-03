vor 9 Min.

Fastenpredigt verbindet Fantasy mit Religion

Dr. Peter Frasch sprach in der Hofkirche über Harry Potter und Co. Er sieht Fantasygeschichten und deren Verbindung zum Christentum als Chance.

Von Julia Abspacher

Am dritten Fastensonntag durfte Pfarrer Kohler zur Fastenpredigt in der Hofkirche ein altbekanntes Gesicht begrüßen: Dr. Peter Frasch, vielen noch aus seiner Zeit als Pastoralreferent in der Neuburger Pfarreiengemeinschaft bekannt, kehrte an seine alte Wirkungsstätte zurück und machte sich unter dem Titel „Harry Potter, Einhörner und magische Ringe? - Fantastische Geschichten und ihre frohe Botschaft“ Gedanken über popkulturelle Trends.

Sein Fazit: Die Kirche müsse die Zeichen der Zeit erkennen, annehmen und mutig darauf reagieren. Fantasygeschichten sprechen die Menschen an und bewegen die Massen. Seit rund 20 Jahren, mit dem Erscheinen der ersten „Herr der Ringe“-Filme und „Harry Potter“-Bücher, boomt das Genre und immer neue Geschichten begeistern vor allem junge Leser, aber finden auch in anderen Altersgruppen zahlreiche Fans.

Fastenpredigt in der Hofkirche lenkt den Blick auf Fantasiewelten

„Alles hat seine Zeit“ heißt es in der Bibel, und zurzeit scheint die Zeit der Fantasyfilme und -serien zu sein, meint Frasch, der über das Thema seiner Fastenpredigt promoviert hat. Auch in der kirchlichen Jugendarbeit habe er oft die Begeisterung der jungen Menschen für Fantasiewelten bemerkt. Diese treffen den Nerv unserer Zeit, in der sich vieles verändert und Menschen vor dem Hintergrund globaler, ökonomischer und ökologischer Entwicklungen nach Zuwendung und Orientierung suchen. Die Kirche schaffe es da leider oft nicht, Hilfe und Halt zu geben. Fantasiewelten aber bieten den Menschen einen Raum, um sich zurückzuziehen und dem grauen Alltag zu entfliehen.

Auch wenn der Vergleich von Kirche und Fantasygeschichten als Orientierungsgeber im ersten Moment weit hergeholt scheint: In vielen Werken finden sich zahlreiche religiöse und christliche Elemente. Da gibt es den Löwen Aslan in den Chroniken von Narnia von C.S. Lewis, der einer Christusfigur gleicht, und der kleinen Lucy, die Narnia wieder verlässt, erklärt: „In eurer Welt trage ich einen anderen Namen, ihr müsst mich nur erkennen.“ Oder aber ein Gespräch zwischen dem Zauberer Gandalf und dem Hobbit Pippin im Herrn der Ringe, die sich über den Tod unterhalten: „Enden? Nein, hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen.“

Peter Frasch plädiert in der Fastenpredigt für Fantasie

Für manche stellt diese Begeisterung junger Menschen wohl aber auch eine Bedrohung dar. So äußerte Papst Benedikt XVI. harsche Kritik an der Harry Potter-Reihe, attestierte ihr „subtile Verführungen“ und, dass sie „das Christentum in der Seele zersetzen“ würde. Frasch mag sich dem nicht anschließen und sieht eher die Chancen der fantastischen Geschichten: Sie würden Menschen, auch unbewusst, inspirieren, über sich selbst und Gott nachzudenken. Und diesen Trend solle die Kirche nicht ignorieren, sondern unverkrampft damit umgehen und sich aktiv damit auseinandersetzen. Diese Hoffnung äußerte auch Pfarrer Kohler in den anschließenden Fürbitten: „Wir bitten für alle, die im Namen der Kirche verkünden, dass sie die Zeichen der Zeit erkennen.“

Die nächste Fastenpredigt findet am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der Hofkirche statt. Ludwig Mödl beschäftigt sich dann mit dem Thema „Ist der Glaube Schnee von gestern?“.

Themen Folgen