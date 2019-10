15:58 Uhr

Feine Arrangements und dicke Beats bei den Ingolstädter Jazztagen

Bei den 36. Ingolstädter Jazztagen treten nicht nur Nigel Kennedy und Rebekka Bakken auf. Sammy Deluxe & das DLX Ensemble sind auch am Start. Was noch alles geboten ist.

Ende des Monats starten die 36. Ingolstädter Jazztage.

Den Start macht die Norwegerin Rebekka Bakken am Dienstag, 29. Oktober, um 20 Uhr im Kulturzentrum neun. In der Ankündigung heißt es: „Ihre Stimme bewegt sich mühelos von rauen, rauchigen Klängen bis zu klaren, hellen Tönen. Ihre Musik bedient sich an Einflüssen des Rock, Pop, Chanson, Jazz und der Folkmusik und erstreckt sich von intimen, minimalistischen Songs bis hin zu ausgedehnten, energischen Ausbrüchen.“

Nigel Kennedy kommt in das Ingolstädter Stadttheater

Der zweite Höhepunkt ist der Auftritt von Nigel Kennedy am Sonntag, 3. November, um 20 Uhr im Festsaal des Stadttheaters. Das Gastspiel des 62-jährigen Briten, der mit dem Georgischen Kammerorchester auftreten wird, läuft unter dem Titel „Plays Gershwin“.

Den Abschluss der „Highlight-Konzerte“ machen Samy Deluxe & das DLX Ensemble. Sie mischen bei Ihrer SAMTV Unplugged Live betitelten Tournee Hip-Hop mit Elementen des Jazz, Funk und Soul. Die Show schlängelt sich musikalisch durch verschiedene Epochen der Karriere des Musikers.

In Ingolstadt bekommen auch regionale Talente eine Bühne

Die Vielfalt der Ingolstädter Jazztage zeigt sich auch darin, dass regionale und lokale Talente eine Bühne bekommen. Dazu zählen – nur ein Beispiel aus dem Programm – die Schüler der „Young Jazz Players“. Sie spielen am Montag, 4. November, um 19 Uhr im Bürgerhaus/ Diagonal. Die vom Verein der Jazzfreunde Ingolstadt e. V. initiierten Veranstaltungen brachten mehr als einmal Jazzförderpreisträger der Stadt Ingolstadt hervor.

Die Jazztage sind nicht zuletzt wegen ihrer Partys bekannt. Die Erste beginnt am Freitag, 8. November, ab 20 Uhr im NH Ingolstadt los. Erwartet werden Protocol – Simon Phillips, John Scofield & Jon Cleary, Cæcilie Norbys „Sisters in Jazz“ und Avery Sunshine.

Am Donnerstag, 7. November, heißt es wieder: Jazz in den Kneipen. Zum ersten Mal mit dabei ist das Amadeus. Dort etwa spielt Groove Galaxy. (nr)

Das komplette, viel umfangreichere Programm der Jazztage steht im Netz unter www.ingolstaedter-jazztage.de

