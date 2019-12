15:32 Uhr

Festliches Konzert in Hütting hat Tradition

Zum 21. Mal fand das Weihnachtskonzert des Hüttinger Kirchenchors im romantischen Pfarrkirchlein Sankt Sixtus statt. Der Erlös kommt sozialen Projekten zu Gute.

Von Doris Bednarz

Seine lieb gewonnene, besinnliche Tradition setzte der Hüttinger Kirchenchor nun schon zum 21. Mal fort. Am zweiten Weihnachtsfeiertag musizierten mit Chorleiter Hans Jürgen Pickhard außerdem die Zauberharfenkinder. In dem kleinen romantischen Pfarrkirchlein Sankt Sixtus standen zusätzliche Stühle bereit, um den vielen Zuhörern genügend Sitzplätze anzubieten. Die Musikanten boten den Besuchern eine Stunde des Insichgehens und der Besinnung. Das diesjährige Weihnachtskonzert bescherte dem Publikum neben traditionellen Liedern auch Moderneres wie eine Weihnachtsversion von den Toten Hosen.

Der Hüttinger Pfarrer Georg Guggemos begrüßte die Zuhörer in der Kirche

Nach einem gemeinsamen Auftakt, dem traditionellen Weihnachtslied „Nun freut euch, ihr Christen“, das Elisabeth Mertl an der Orgel begleitete, begrüßte Pfarrer Georg Guggemos die Musikliebhaber und Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck. Das Publikum hörte im Anschluss zwei weitere Kostproben des Chors, der mit „Alta Trinita beata“ und „Audite silete“, einer Komposition von Michael Praetorius, seine Vielseitigkeit und Klangsicherheit demonstrierte. Im abwechslungsreichen Programm folgten zwei Instru-mentalstücke. Das bekannte engli-sche Weihnachtslied „Deck the Halls“ und „Bear Dance“ von Christopher Norton trug Silas Hübner routiniert am Klavier vor. Die Zauberharfenkinder spielten mit ihren sogenannten Tischharfen „Leise rieselt der Schnee“ und den „Andachtsruf“.

In musikalischer Begleitung von Klavier und Geige sang der Chor „Nun freut euch, liebe Menschen“ und „Dann ist Weihnachtszeit“, ei-nem modernen, schwungvollen Weihnachtslied von Bernd Stallmann. Die zwischen den Programmpunkten vorgelesenen Texte von Theo Weigl und Josef Rieder regten zum Nachdenken und Innehalten an.

Der Hüttinger Kirchenchor sang unter anderem "Tage wie dieser"

Auf hohem Niveau, einfühlsam und harmonisch folgten weitere Kostproben des Chors. Das anspruchsvolle „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach und das alte spanische Weihnachtslied „A la nanita“ von José Ramón Gomis genossen die Zuhörer andächtig. Rhythmisch ging es mit der Familie Pickhard weiter: Das von Johnny Marks geschriebene „Rocking around the christmas tree“ spielten Christoph (Geige), Hans Jürgen Pickhard (Gitarre) und Birgit Murr (Klavier) harmonisch. Der Chor schwenkte nach der jamaikanischen Volksweise „Ja-maican Noel“ von Pasquale Thibaut zu einer Weihnachtsversion von „Tage wie diese“. Der Hit stammt ursprünglich aus der Feder von Gitarrist und Songwriter der „Toten Hosen“, Andreas von Holst.

Den stimmungsvollen Abschluss des Abends bildete das gemeinsam gesungene Weihnachtslied „O du fröhliche“. Das Publikum belohnte die Musiker mit langanhaltendem Beifall.

Die freiwilligen Spenden der zahlreichen Besucher werden zur Hälfte für die Kirche Sankt Sixtus verwendet. Die zweite Hälfte kommt einem Projekt in Sri Lanka zugute, das die Hüttingerin Nilanthi Joham in ihre ehemalige Heimat schickt, um Schuhe für ein Schulprojekt zu finanzieren.