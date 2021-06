Die Bauer AG und die Kapitalerhöhung

Die knapp 7,25 Millionen neuen Aktien sollen auch die Eigenkapitalquote erhöhen

Der Vorstand der Bauer Aktiengesellschaft in Schrobenhausen hat am Mittwoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft die Einzelheiten der von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen festgelegt.

Demnach werden die insgesamt knapp 7,25 Millionen neuen Aktien den Aktionären, vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft (www.bauer.de), von 8. bis 21. Juni im von der Hauptversammlung festgelegten Bezugsverhältnis von 13:5 zum Bezug angeboten. Bedeutet: 13 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von fünf neuen Aktien.

Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens unter anderem heißt, ist das Ziel der Aktion die Verringerung der Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft und damit der Erhöhung ihrer Eigenkapitalquote. Soweit die Ausgabe der neuen Aktien gegen Bareinlage erfolgt, dient der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 63,3 Million Euro unmittelbar der außerplanmäßigen Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich am 28. Juni, frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag nach deren Börsenzulassung. (nr)