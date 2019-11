vor 50 Min.

Fischereiaufseher in „John-Wayne-Manier“

Ein 67-Jähriger droht Schwarzangler, dass er sie erschießt. Jetzt musste er sich wegen Bedrohung und Amtsanmaßung vor Gericht verantworten. Was am Ende herausgekommen ist

Von Alexandra Jost

Übereifrig und in „John-Wayne-Manier“ ist ein 67-jähriger Schrobenhausener gegen einen Schwarzangler vorgegangen. Der Mann hat sich als vereidigter Fischereiaufseher ausgegeben und den Fischer mit Erschießung gedroht. Gegen einen Strafbefehl mit 90 Tagessätzen hatte der Mann Einspruch eingelegt und musste sich nun vor dem Amtsgericht Neuburg wegen Bedrohung und Amtsanmaßung verantworten.

Der Strafbefehl sei stark aufgebauscht und mache aus einer Mücke einen Elefanten, meinte Verteidiger Norbert Feldmeier. Die Polizei habe da was in den falschen Hals bekommen. Zugetragen hatte sich Folgendes: Im Juni dieses Jahres hatte ein Zeuge einen Mann an einem Schrobenhausener Gewässer angeln sehen. Der Zeuge ist Mitglied des hiesigen Fischereivereins und wusste, dass Asylanten schon des Öfteren ohne Erlaubnis gefischt hatten.

Sofort hatte er den 67-Jährigen, auch ein Mitglied des Vereins, angerufen, um ihm die Sache zu melden. „Weil er ja unser Fischereiaufseher ist“, erklärte der 72-Jährige vor Gericht. Der Angeklagte hatte sich umgehend auf den Weg gemacht. In „John-Wayne-Manier“ und „machtbetont“, so ein weiterer Zeuge, war der 67-Jährige dann zu den drei Männern am Ufer des Weihers gegangen. „Ich erschieß dich, wenn du nicht wartest, bis die Polizei kommt“, soll der Angeklagte dem Schwarzangler gedroht haben.

Vor Gericht bestritt der 67-Jährige jedoch diese Aussage: „Ich habe gesagt, wenn man direkt am Freibad ein Saufgelage macht und schwarz-angelt, dann gehört man daschossen“. Er habe nur seine Stimme erhoben, weil er vor den betrunkenen Männern Angst gehabt habe. „Die hätten mich über den Haufen hauen können“, so der 67-Jährige. Aber „warum soll ich einen Menschen wegen eines Fisches bedrohen?“ Außerdem soll er dem Mann auch angedroht haben: „Wenn du den Dreck (Bierflaschen und Zigarettenkippen) nicht aufräumst, sitzt du morgen im Flieger“, so ein Zeuge.

Vor Ort hatte der Angeklagte die Polizei per Handy über die Sachlage informiert. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der 67-Jährige, der zu dem Zeitpunkt auch ein Messer am Gürtel getragen hatte, gegenüber den Polizeibeamten als vereidigter Fischereiaufseher ausgegeben. Die Polizisten prüften nach und konnten am Landratsamt in Neuburg keinen Nachweis für die amtliche Bestellung des Mannes als Aufseher finden. Vor Gericht erklärte der 67-Jährige, schon seit 1986 als Fischereiaufseher zu fungieren. Seinen Dienstausweis habe er allerdings verlegt.

Da im Landratsamt keinerlei Unterlagen mehr zur Bestellung des Angeklagten in dieser Funktion existieren, stellte Amtsrichter Christian Veh mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Allerdings muss der renitente Mann eine Geldbuße in Höhe von 1000 Euro an die Neuburger Tafel bezahlen.

