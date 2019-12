vor 55 Min.

Fontane und der Klimawandel

Das Ingolstädter Altstadttheater zeigt im Januar ein vielfältiges Programm. Neben Klassikern gibt es auch wieder musikalische Abende und Kabarett

Mit einem Fontane-Klassiker startet das Altstadttheater ins neue Jahr: Am 4. Januar ist nach längerer Pause wieder einmal Lisa Fertner als „Effi Briest“ in der Inszenierung von Falco Blome zu sehen. Am 9. und 10. Januar können sich die Besucher auf „ David Bowie: Not me“ freuen. Die musikalische Hommage konzentriert sich ganz auf die Songs der schillernden Pop-Ikone, dargestellt von Maria Helgath und musikalisch begleitet von Alex Czinke und Michael Gumpinger.

Die beiden Januar-Vorstellungen von „Die Tür nebenan“ sind bereits restlos ausverkauft, aber ab Februar stehen noch weitere Termine der Komödie an. Außerdem gibt es noch Karten für den berührenden Theaterabend „Die Tanzstunde“ (Regie: Leni Brem-Keil) mit Katrin Wunderlich und Philip Schwarz am 15. und 16. Januar und Falco Blomes Dauerbrenner „Hinterkaifeck“ mit Maria Helgath und Adelheid Bräu am 31. Januar.

Am 23. Januar steht die nächste Premiere an: „Wir müssen was tun“. Ein Ehepaar in den besten Jahren (Katrin Wunderlich und Martin Müller) will sich dem Klimawandel entgegensetzen und beschließt, aktiv zu werden. „Dabei gerät jedoch alles aus den Fugen, denn das Gegenteil von gut ist gut gemeint“, heißt es in der Ankündigung. Die rabenschwarze Farce wird geschrieben und inszeniert von Leni Brem-Keil.

Auch einige Gastspiele wird es im Januar im Altstadttheater wieder geben. Wer Lust auf einen musikalischen Abend der besonderen Art hat, kann sich am 11. Januar auf „The Funny Valentines“ und ihr neuestes Programm „Swingin’ Delight“ freuen. Am 18. Januar sind dann die Geschwister Bettina und Thomas Krugsperger mit ihren Songs zu Gast. Musikalisch begleitet werden sie dabei von Thomas Zrieschling (Kontrabass), Morli Huber (Gitarre) und Matthias Vallet (Schlagzeug).

Die Musikkabarettistin Lucy van Kuhl, die gerade erst in Passau mit dem Scharfrichterbeil ausgezeichnet wurde, ist schließlich mit ihren Texten und Liedern am 25. Januar im Altstadttheater zu sehen. (nr)

