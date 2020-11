17:16 Uhr

Fotowettbewerb „#mein86633“: Jetzt gibt es einen Katalog zum Projekt

Plus Der Fotowettbewerb „#mein86633“ von Kulturamt und Stadtarchiv hat den Blick der Neuburger für ihre Stadt geschärft. Eine Ausstellung war geplant – dann kam Corona dazwischen

Von Elke Böcker

Wie kann die Welt so wunderbar sein trotz Corona und trotz zahlreicher Beschränkungen? Die Antworten darauf gibt die – derzeit nicht zugängliche – Ausstellung „#mein86633“ in der Städtischen Galerie im Rathausfletz in Neuburg. Bereits an ihrem ersten und bisher einzigen Öffnungstag haben mehr als hundert Besucher den Weg in die reizvolle Ausstellung gefunden und nicht nur die drei prämierten Fotos bewundert, sondern sich sicher auch an den knapp 40 anderen erfreut. Ein dazu erschienener Katalog kann aber in der Touristinfo abgeholt werden. Was ist darin zu sehen?

Fotowettbewerb „#mein86633“: Projekt von Stadtarchiv und Kulturamt Neuburg

Bereits zum zweiten Mal haben das Amt für Kultur und Tourismus und das Stadtarchiv in einem gemeinsamen Projekt den Blick der Bürgerinnen und Bürger für die Ottheinrichstadt geschärft. Diesmal sollten Orte fotografiert werden, die dem jeweiligen Betrachter auch in schwierigen Zeiten Kraft, Zuversicht oder Freude schenken.

Mehr als hundert Einsendungen haben die Juroren Mini Forster-Hüttlinger, Gabriele Kaps, Stephan Wanzl-Lawrence, Marieluise Kühnl und Patrick Wiesenbacher gesichtet. Alle Altersklassen seien vertreten, auffallend viele Familienfotos, Natur- und Tieraufnahmen wären eingesendet worden, erzählt Patrick Wiesenbacher, Stadtarchivar.

Coronabedingt ist die Ausstellung Fotowettbewerb „#mein86633“ derzeit nicht zugänglich. Bild: Elke Böcker

Man hätte darauf geachtet, keine Motiv-Wiederholungen auszuwählen, ergänzt Marieluise Kühnl – doch insgesamt sei man sich überaus einig gewesen. So hat denn den ersten Platz Bärbel Bergbauers Foto „Überraschung für Oma und Opa“ erzielt, das wunderbar kreative Kinder zeigt. Auch der zweite und dritte Platz mit den tanzenden Menschen am Zaun, betitelt „ZEITLOS“ von Jonas Päckert und Mary Anne Strobels „Wir tanzen weiter, Corona zum Trotz!“ zeugt von schöpferischem Tun.

Fotos von nächtlichem Zauber, vom Donaumoos, von blühenden Obstbäumen, alten Alleebäumen und von treuen Haustieren erzählen von der Zeit, die Corona auch beschert hat. Auch geglückte Stadt- und Schlossansichten erfreuen den Betrachter.

Ausstellung zu „#mein86633“: Die Verantwortlichen hoffen auf den Dezember

So hoffen denn auch die Verantwortlichen auf eine Öffnung noch im Dezember. Die wäre dann vom 1. bis zum 6. Dezember wochentags von 17 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Sämtliche Hygienevorschriften würden natürlich dabei erfüllt werden, erklärt Petra Ballier. Sollte die Wiedereröffnung nicht möglich sein, gibt es auf jeden Fall eine Wiederholung im Fürstengang. Die findet vom 23. Mai bis zum 13. Juni 2021 statt.

Für das nächste Jahr ist, neben anderen Ausstellungen, auch ein dritter Fotowettbewerb geplant. Dann geht es um „#Lieblingsaktivität“ in Neuburg. Stattfinden soll dieser Wettbewerb von Mai bis Juli.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen