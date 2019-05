vor 60 Min.

Freiwilligentag: So helfen Audi-Mitarbeiter

Worüber sich die Bewohner des AWO-Seniorenheims in Neuburg am Ende des Audi-Aktionstages freuen konnten.

Von Manfred Dittenhofer

Das war doch mal eine Abwechslung für die Bewohner des AWO-Seniorenheims. Am Samstag standen Audi-Mitarbeiter bei ihnen vor der Tür und nahmen Schaufel und Spitzhacke, Hammer und Säge in die Hand. Die Audianer bauten für das Seniorenheim drei Hochbeete und bepflanzten diese zusammen mit den Bewohnern auch gleich. Das war nur eine von vielen Aktionen in der Region, die beim Audi-Freiwilligentag über die Bühne gingen. Der findet alle zwei Jahre statt. Darüber hinaus engagieren sich die Mitarbeiter auch in anderen Projekten.

Aber zurück zu den Hochbeeten im Garten des AWO-Seniorenheims. Morgens um acht rückte der ehrenamtliche Bautrupp, neun Audianer stark, bei der AWO an. Großes Hallo bei den Bewohnern, die bereits im Vorfeld informiert worden waren, dass der Samstag Interessantes bringen würde.

Audi-Freiwilligentag: AWO-Seniorenheim freut sich über Hochbeete

„Das war eine super Aktion und solche Hochbeete hätten wir ohne diese Hilfe nicht verwirklichen können.“ Brigitte Hagn ist für die soziale Betreuung der Bewohner des Seniorenheims zuständig und freut sich immer über die Hilfe der Audi-Mitarbeiter. „Die waren nett, kompetent und fit. Wir freuen uns jedes Mal, wenn sie zu uns kommen.“ Die Hochbeete für das AWO-Seniorenheim waren nur einer von weit mehr Wünschen, die die Audi-Mitarbeiter erfüllten. 43 soziale Projekte insgesamt, davon neun im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, standen dieses Jahr auf dem Programm. Für den Freiwilligentag, bei dem heuer über 300 Audianer mitgemacht haben, erkundigte sich das Unternehmen bei den Landkreiskoordinationsstellen für ehrenamtliches Engagement, bei welchen sozialen Einrichtungen Projekte unterstützt werden könnten. Für den Landkreis koordinierte Regina Dorwarth von der Koordinierungsstelle bürgerliches Engagement die Hilfsprojekte.

Sie fragte bei den sozialen Einrichtungen an, ob und welche Projekte sie gerne verwirklicht hätten und gab diese nach einer Abstimmungsphase an Audi weiter. Voraussetzung für die Teilnahme sei, dass die Einrichtung als gemeinnützig eingestuft sei und Spenden annehmen dürfe, so Dorwarth. Neben diesem Ehrenamtstag engagiert sich das Unternehmen Audi das ganze Jahr über bei ehrenamtlichen Projekten. Abteilungen nutzen Projekte als Teambildungsmaßnahme. Aber auch das ehrenamtliche Engagement einzelner Audianer wird unterstützt. Dorwarth berichtete, dass auch andere Firmen solche Projekte anstoßen. Beim Freiwilligentag sollen die Maßnahmen an einem Tag durchführbar sein und werden immer mit den Bewohnern oder Nutzern der Einrichtung gemeinsam angepackt. Die Einrichtung stellt Material und Werkzeug, Audi die Arbeitskraft. Ansprechpartnerin für Firmen oder Einzelpersonen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, und für soziale Einrichtungen, die gerne ein Projekt realisiert haben möchten, ist Regina Dorwarth im Landratsamt (Mail: regina.dorwarth@lra-nd-sob.de oder Telefon: 08431-57534).

Themen Folgen