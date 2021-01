vor 6 Min.

Freund besucht: Zwei Männer verstoßen in Neuburg gegen Corona-Regeln

Die Polizei hat zwei Männer in Neuburg kontrolliert, die abends ohne triftigen Grund unterwegs waren.

Die Polizei kontrolliert am Sonntagabend zwei Männer in Neuburg. Diese waren angeblich einen Freund besuchen. Da dies kein triftiger Grund ist, erwartet die Männer nun Anzeigen.

Keinen triftigen Grund für ihre Anwesenheit konnten zwei Männer im Alter von 55 und 39 Jahren vorweisen, als sie am Sonntag gegen 22.30 Uhr mit ihrem Auto in der Donauwörther Straße in Neuburg einer Kontrolle unterzogen wurden.

Neuburg: Zwei Männer verstoßen gegen die Corona-Regeln

Sie gaben laut Polizei an, einen Freund im Landkreis Donau-Ries besucht zu haben und nun auf der Rückfahrt zu sein. Sie werden wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht. (nr)

